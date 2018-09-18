视障姐妹同上大学 父亲：用“心”比有手有眼更重要

“残疾人并不是什么都不能做，无非比健全人更辛苦，付出得更多而已。”父亲张家国也有视力障碍，与爱人在成都经营一家按摩店，对于女儿取得的成绩，他觉得，“做任何事情都必须用心，这甚至比有手有眼更重要”。

9月初，18岁的张玲文走进了北京联合大学特殊教育学院的大学校园。一年前，19岁的姐姐张琼文也在这里开始了自己的大学生活。姐妹俩是巴中人，有先天视力障碍，双眼视力不足0.1，在成都市特殊教育学校上学。尽管有视力障碍，但姐妹俩还是通过自己的努力走进了大学校园。

“残疾人并不是什么都不能做，无非比健全人更辛苦，付出得更多而已。”父亲张家国也有视力障碍，与爱人在成都经营一家按摩店，对于女儿取得的成绩，他觉得，“做任何事情都必须用心，这甚至比有手有眼更重要”。

大学·视障姐妹考进同所大学

“她在班里是非常优秀的学生，今年被三所学校都录取了。”成都市特殊教育学校的班主任谢老师对张玲文评价很高，“她还有一个姐姐，也是我们学校毕业的，现在两个人都进入到同一所大学了。”

张玲文的姐姐叫张琼文，年长一岁。姐妹俩从出生开始就患有先天性白内障、弱视等眼疾，由于错过了最佳治疗期，至今，姐妹俩的视力都不到0.1。

父亲张家国是巴中人，他和爱人在成都昭觉寺车站附近经营着一家按摩店，同样存在视力障碍，“我出生时条件不好，也没有就过医，认字都是自学的。”张家国说，“但她们一定不能像我这样。”张家国与爱人在成都安定下来后，便将女儿从巴中老家接到成都，之后又将孩子送到了特殊教育学校上学。十年后，两个孩子没有让他失望。

背后·一个父亲的爱和坚守

“作为一个父亲而言，自然是希望孩子健健康康的，但发现问题时，也不能逃避”，张家国说，在孩子两岁时发现孩子视力不太好，但当时家里经济条件不允许，没有能及时治疗。“上学读书根本都看不见字。”

为了能让两姐妹上学时更好地跟上课程，张家国便用红色墨水用毛笔在纸上写下一个个脸盆大的大字，再让女儿用黑色毛笔在上面临摹。“她们看不清楚，我就把字写得特别大，让她们在上面顺着比划摹，一点一点把字填满，因为视力不好，有时候涂得连最初的笔画都看不出来了，对于笔画多的字更是吃力。”张家国笑着说。虽然这个过程很艰难，但他还是每天抽出两个小时的时间，坚持通过写大字临摹的方式教女儿熟悉笔画和认字。

除了学习，张家国还特别看重女儿的性格。“很多残疾人都很内向，不愿意与人交往，没有自信心。”他觉得，女儿要想在今后更好地学习和生活，自信心和性格的培养极为重要。

“小时候两个人都非常内向，几乎不去接触别人，两个人就自己玩儿。”只要有机会，张家国都会把两个女儿带出门，让她们去和普通孩子接触，交朋友。“我虽然视力不好，但是我周围的朋友都是正常人。”闲暇时，张爱国还会带着女儿去跑步，学游泳，“现在两个都很好了，我们也能够放心了。”

父亲·用“心”比有手有眼更重要

张家国介绍，姐妹俩都学了同一个专业：针灸和推拿。“我们开了10年的按摩店，她们从小也都在身旁，一直有接触，学好一项技能对她们今后的生活也会非常适用，平时不懂的，寒暑假回来我还可以教一些手法。”张家国说，“但我不希望她们仅仅是像我一样搞一个按摩店，她们可以学好知识和技能今后进医院、做诊所等，会更好。”

张家国说，当初自己就曾被家人“放弃”，如今的一切都是凭着自己的能力一步步获得的，他希望女儿也能学到自己身上那些好的东西，避开自己身上不好的东西，用心去学习和做事。“很多人觉得残疾人不是什么都能做的，但我想说，残疾人同样能做很多事，无非是比他人付出得更多，辛苦得更多一点而已。”

“我能够告诉女儿的就是做任何事情只要用‘心’就好，只要智商没问题，用‘心’比有手有眼更重要。”张家国说，庆幸的是，两个女儿都做到了，“从学写字，到进入学校后的校园学习，去克服视力带来的不便，应对来自身边的异样眼光，她们都做得很好，而且越来越乐观了。”