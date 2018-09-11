新时代教师的“时代重任”

9月10日，我国第三十四个教师节，全国教育大会召开。习近平总书记发表重要讲话指出，“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚”。这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对教育事业的高度重视和对广大教师的亲切关怀。

9月10日，我国第三十四个教师节，全国教育大会召开。习近平总书记发表重要讲话指出，“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚”。这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对教育事业的高度重视和对广大教师的亲切关怀。

教育是民族振兴、社会进步的重要基石。教育是国之大计、党之大计。近年来，习近平就教育事业和尊师重教做出了一系列重要论断，从不同层面和维度阐释了教师职业的崇高价值。当前，中国特色社会主义已经进入新时代。一个新的命题是：中国教师的时代重任是什么？

对此，在全国教育大会上，习近平指出，教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。这是对新时代教师“时代重任”的重大判断。一曰“传播”，一曰“塑造”，前者关注知识、思想、真理，后者聚焦灵魂、生命、新人。

“塑造新人”一词值得关注。从十九大报告提出“培养能够担当民族复兴大任的时代新人”，到全国宣传思想工作会议提出“育新人”，再到全国教育大会要求“塑造新人”，培养人的问题始终是首要问题。习近平指出，我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

教师队伍建设是基础工作。在总结“我们就教育改革发展提出一系列新理念新思想新观点”时，习近平将“坚持把教师队伍建设作为基础工作”列为9个“坚持”之一。当前，建设社会主义现代化强国对教师队伍建设提出新的更高要求，也对全党全社会尊师重教提出新的更高要求。

首先，人民教师无上光荣，每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己。教师不能只做传授书本知识的教书匠，而要成为塑造学生品格、品行、品味的“大先生”。所谓“德高为师，身正为范”，优秀教师首先要有高尚的道德情操，是受学生敬仰的“风范”。老师要带头弘扬社会主义道德和中华传统美德，以自己的模范行为影响和带动学生。

其次，做老师就要执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。“大学之大，不在于大楼，而在于大师”。优秀教师要术业有专攻，时刻铭记教书育人的使命，以学术造诣开启学生的智慧之门，还要有“捧着一颗心来，不带半根草去”的奉献精神，自觉坚守精神家园。

第三，随着办学条件不断改善，教育投入要更多向教师倾斜，不断提高教师待遇，让广大教师安心从教、热心从教。习近平总书记要求，全党全社会要“努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献”。这些重要而明确的要求，充分彰显了“尊师重教”的实在分量。

当然，对教师队伍中存在的问题，要坚决依法依纪予以严惩。

建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。“师者，人之模范也。”教师是“千教万教，教人求真”，学生是“千学万学，学做真人”。在学生眼里，老师是“吐辞为经、举足为法”，一言一行都给学生以极大影响。担当起“时代重任”的人民教师，一定能为新时代培养出大量能够担当民族复兴大任的时代新人。