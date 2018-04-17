切实做好环境监测　筑牢祖国西南生态安全屏障

珠穆朗玛峰下，雅鲁藏布江北，云影天光倒影在羊卓雍湖中，习习凉风吹拂着五色经幡……这里是日喀则。许嘉洛的越野车行驶在日喀则蜿蜒的公路上。他今年30岁，一米八个头，皮肤晒得黝黑。车外的美景丝毫不能让他放松，甚至让他感到有些焦躁。

珠穆朗玛峰下，雅鲁藏布江北，云影天光倒影在羊卓雍湖中，习习凉风吹拂着五色经幡……这里是日喀则。许嘉洛的越野车行驶在日喀则蜿蜒的公路上。他今年30岁，一米八个头，皮肤晒得黝黑。车外的美景丝毫不能让他放松，甚至让他感到有些焦躁。

许嘉洛本不是本地人，他来自四川，目前是天晟源环保西藏分公司的一位环境监测师。汽车后座的工作箱里装着他头一天采样的河水。采样地是那曲市双湖县。双湖县平均海拔在5000米以上，境内还坐落着昆仑山、唐古拉山、可可西里山。风景虽美，但山路、暗冰和常年的大风，都导致车辆无法提速。

许嘉洛盘算着，样品保存不能超过72小时，但从采样点到双湖县已开了两三百公里，从双湖县到那曲市是500多公里，加上住宿，已经耗费了将近两天；从那曲到日喀则又是500公里。现在天色渐晚，还没有进市区，他担心样品放置太久，哪怕赶回办事处实验室，样品也将不具备检测价值。

对他而言，这一刻，设在日喀则市区的办事处已不仅仅是可以遮风避雨的第二个家，更是履行环境监测职责的战场。

许嘉洛所做的水体采样和检测分析工作，属于环境监测范畴。环境监测是整个环境保护工作的基础，也是强化环境监管的前提，可以说，环境监测是环保部门的“千里眼”、“顺风耳”和“显微镜”。

青藏高原是世界上独特的生态环境地域，拥有特殊的自然环境和极为丰富的动植物资源，是国家重要的生态安全屏障。然而，它又是全球自然环境最为脆弱的地区之一，做好生态环境保护显得尤为重要。

近年来，为了保障全区生态环境持续良好，西藏自治区政府出台了一系列环保相关的政策和规范，不断加强环境质量监测能力建设，已基本建成水、气、土壤环境质量监测网络。各级党委、政府也始终将生态安全作为底线、红线、高压线，把环保工作纳入经济社会发展大局统筹部署推进，致力于建设美丽西藏。

其中，拉萨、山南、林芝等地市分别确立了环境立市、生态强地战略；日喀则、阿里等地市出台了贯彻落实美丽西藏建设的实施意见；昌都市启动三江流域环境功能区规划编制工作；那曲地区提出建设羌塘国家生态文明示范区；山南、阿里各县将环境保护写入村规民约。

西藏环保事业的高速发展离不开党委政府的着力推动，同样也离不开环保主体的积极活跃。此前，西藏第三方环保企业、环保科技人才相对较为匮乏，近年来，各地环保企业纷纷进入西藏开拓市场，许嘉洛所在的天晟源环保就是较早进入西藏开拓市场的环保科技企业之一。