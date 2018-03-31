广外刘波教授优秀成果荣获首届王佐良外国文学研究奖

3月30日，首届王佐良外国文学研究奖颁奖典礼暨外国文学研究高端论坛在北京外国语大学举行。广外刘波教授的优秀成果《波德莱尔：从城市经验到诗歌经验》荣获首届王佐良外国文学研究奖一等奖。

3月30日，首届王佐良外国文学研究奖颁奖典礼暨外国文学研究高端论坛在北京外国语大学举行。广外刘波教授的优秀成果《波德莱尔：从城市经验到诗歌经验》荣获首届王佐良外国文学研究奖一等奖。

北京外国语大学校长彭龙、副校长孙有中以及来自全国知名高校和科研院所的50余位专家学者出席典礼。彭龙表示，为了进一步加强北外“双一流”建设和外国文学学科的发展，更为了弘扬北外老一辈学者的优秀治学传统，学校于2016年纪念王佐良先生百年诞辰之际，成立了王佐良外国文学高等研究院，设立了“王佐良外国文学研究奖”。彭龙指出，我们要弘扬王佐良先生的学术精神，并以获奖学者们为榜样，潜心研究，奋发进取，为我国外国文学和文化研究做出应有的贡献。

孙有中宣布了首届“外国文学研究奖”的获奖作品。刘波教授的《波德莱尔：从城市经验到诗歌经验》荣获王佐良外国文学研究奖一等奖，陆建德教授主编的《现代化进程中的外国文学》（上、下）、申丹教授和王邦维教授主编的《新中国60年外国文学研究》（六卷本）、陈明教授的《印度佛教神话：书写与流传》分别荣获王佐良外国文学研究奖二等奖，王卓教授的《多元文化视野中的美国族裔诗歌研究》、杨金才教授的《赫尔曼•麦尔维尔的现代阐释》分别荣获王佐良外国文学研究奖提名奖。

据悉， “王佐良外国文学研究奖”坚持正确政治导向，秉持科学、公正、公开原则，面向全国，每两年评选一次。该奖项旨在纪念在我国外国文学研究领域做出巨大贡献的王佐良先生，鼓励本领域学者潜心探索，推动我国外国文学界的学术大发展。