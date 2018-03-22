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南洋理工学院获6项市哲社“十三五”规划课题立项

2018-03-22 15:49 来源：南方网
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近日，据广州市社科规划领导小组办公室下发的《广州市哲学社会科学发展“十三五”规划 2018年度课题立项公告》通知，广州南洋理工职业学院共有6项课题获批立项，其中一般课题1项，共建课题5项，同比去年立项总数翻了一倍,立项总数在全省民办高职院校中排名第一，也是唯一一所获得一般项目立项资助的民办高职院校。

此次获得立项的6个课题多立足于服务当地经济发展，如一般课题是由周红锋主持的《广州市工业4.0背景下中小企业发展现状调查与对策分析研究》，资助经费5万元。5项共建课题分别是方应波主持的《产业升级视角下特色小镇发展模式与路径选择--以广州市番禺沙湾镇为例》，刘剑清主持的《广州市科技金融资源配置政策效率的评价研究--2001-2015年面板数据为例》，汪艳主持的《基于粤港澳大湾区战略的珠三角港口竞合关系研究》，蔡宗朝主持的《绿色金融支持生态产业发展的激励与路径研究--从化区为例》，何金梅主持的《新型城镇化背景下产业融合与乡村振兴的协调机制研究--以从化区为例》。这与该校立足于以科研兴校，助推区域经济发展的理念，大力推行加强科研团队建设，强化科研创新等举措紧密相关。

为了适应当前经济社会发展现状，更好地为驻地经济建设服务，南洋理工学院在制定科研奖励政策时始终鼓励教科研人员深入一线解决实际问题。近年来，该校逐步加大对科研的投入，努力创造良好的科研条件，通过修订《广州南洋理工职业学院科研经费管理办法》、《广州南洋理工职业学院科研成果奖励办法》、《广州南洋理工职业学院科研项目管理办法》，扩大科研成果奖励范围和标准，对完成的学术著作、学术论文、专利、决策咨询报告的教科研人员予以充分奖励。在政策制定中，该校尤其注重科技成果转化，注重校企联合项目的立项奖励政策，适度增加对产学研合作项目的资金支持力度和政策扶持力度，满足企业产品开发、技术改造、技术消化吸收等方面的需求，为当地经济社会发展提供多方而多层次的服务。

在学校科研奖励政策的引导下，既服务了当地经济发展，又充实了学校的科研经费实力，改善了科研条件，真正做到了“以服务为宗旨，在贡献中发展双赢模式”。

编辑： 唐巧燕
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