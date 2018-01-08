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内科急诊以流感样病例居多

2018-01-08 09:21 来源：南方都市报
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　　南都讯 记者王道斌 马辉　2018年的第一股寒流即将杀到，而相对寒冷的天气，又让生活在密闭空间里的人们增加了感染流行性感冒的风险。记者昨（7）日从广州市各大医院获悉，从去年年末开始，广州就和全国其他兄弟城市一样进入了冬季流感高发时段。据悉，本轮流行的为B型流感，广大市民尤其是托幼机构及中小学学生出现流感样症状(发热伴咳嗽或咽痛)，应做好居家隔离。

　　医院：流感患儿数增加数倍

　　记者从广州市妇女儿童中心获悉，从上月中旬开始，该院的儿内科、呼吸科、感染科等相关科室就开始明显感觉到流感样、上呼吸道感染病例增多。临床检测到的流感阳性患儿数较平时增加了数倍。相关科室的门诊数量也开始呈现激增。

　　同样的情况在南方医院、广医二院、广东省第二人民医院也有出现。据悉，广州今冬流行的流感，与去年夏季高峰期的A型流感不同，主要为B型流感。然而不同型别流感其临床表现相似，防控措施一致。根据国家流感中心通报，目前流行的流感病毒未出现传播力、疾病严重性和耐药性的变异。

　　学生：流感疫苗接种率不足1%

　　疾控专家表示，流感潜伏期最短数小时，最长4天，一般为1-3天，以突起畏寒、高热、头痛、头晕、全身酸痛、乏力等症状为特征，可伴有咽痛、干咳、流鼻涕、流泪等呼吸道症状。

　　目前广州流感活跃，人群感染风险整体较高。考虑到近期昼夜温差变化较大，抵抗力差者容易感染流感病毒。数据表明，广州学生人群流感疫苗接种率不足1%，未能形成有效的免疫屏障，集体单位容易发生流感聚集性事件。

　　公共卫生专家表示，流感防控的常见措施包括保持良好的生活习惯，加强体育锻炼，勤洗手，避免熬夜，保证充足睡眠；保持居室的通风换气，保持室内空气新鲜。流感高发期，尽量不去人多拥挤、空气混浊场所。一旦出现流感样症状要及时就医，尽量居家休息。出入公共场所要佩戴口罩，防止传染他人。

　　钟南山院士：

　　B型流感为主，并没有特殊性

　　当前正是流感高发期，中国工程院院士钟南山在接受媒体采访时表示，当前的季节性流感情况全省类似，均是B型流感为主，并没有特殊性。

　　“在这样一个季节流感高发的季节，要注意几个问题。雾霾天气较厉害的话，就要减少在户外的活动。流感高发的场所，比如在学校，比如在一些公共场所，要特别注意预防互相感染。假如在班里头，有5个以上的孩子患了流感，要对这个教室进行彻底的清扫等措施，减少互相传染。”

　　钟南山还提醒，1到3月份是H7N9禽流感高发期，政府及医疗机构应及早部署，做好预防。

编辑： 喻孟
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