深圳南山珠光小学利用大数据助治理变革，82年老校焕发活力

从2013年开始，珠光小学利用信息技术融合卓越绩效管理体系，对学校治理体系进行了系统变革，为这所拥有82年历史的老校注入了活力，带来了全新的发展和全面的提升，成为南山区一所新优质学校，成为智慧校园的典范，在全国产生了一定影响。

今年3月份，深圳市南山区质量工作大会召开，会上宣读了《南山区人民政府关于2016年度南山区人民政府质量奖的通报》，批准授予深圳市南山区珠光小学“2016年南山区人民政府质量奖”之“公共服务奖”，珠光小学成为南山区10年来第4所获得南山区人民政府质量奖的学校单位。

珠光小学校长王春平表示，荣誉的取得，得益于珠光小学自2013年9月成为市卓越绩效试验学校后，在教育、教学和学校管理等方面进行了大量的探索和实践。

从2013年开始，珠光小学利用信息技术融合卓越绩效管理体系，对学校治理体系进行了系统变革，为这所拥有82年历史的老校注入了活力，带来了全新的发展和全面的提升，成为南山区一所新优质学校，成为智慧校园的典范，在全国产生了一定影响。

颁·奖·词

将企业管理的经验引入学校，用量化评测的方式激活效率。以学生为顾客，变施政为运营。善用大数据，建成智慧平台，自我革新，迈向卓越。

导入“卓越绩效标准体系”构建战略体系

珠光小学背靠深圳大学城，拥有82年悠久历史，名却似乎“不见经传”。珠光小学校长王春平介绍，就在五年前，珠光小学还是一所比较薄弱的学校，与南山教育强区的状态并不十分相匹配，“急需转变观念及策略”。

2013年，珠光小学导入“卓越绩效标准体系”，以其理论为支撑，明确了以国家、学生为“顾客”，家长、社区为利益相关者，教师为核心竞争力，建立愿景、使命、价值观体系，确立了学校战略目标，构建了战略体系，从“管理”走向“服务”，由行政管理转变为战略管理。

此后，珠光小学又在2015年以创建深圳市智慧校园为契机，创造性地将卓越绩效管理体系与智慧校园建设相结合，自主开发了拥有30项国家专利著作权的综合服务平台，实现信息技术手段与治理体系、学校课程、课堂教学、评价方式的全面融合，探索信息化时代的教育治理新模式，实现学校系统变革，被相关专家称赞是“建立了学生身心发展云数据中心、教师专业发展云数据中心，在卓越绩效管理及智慧校园建设方面均成为行业标杆”。

以大数据分析助力系统变革

珠光小学在2013年导入卓越绩效管理体系后，珠光小学有了明确的发展方向和系统解决方案。在具体实践方面，该校通过对数据的收集和呈现，对学校治理情况进行分析、判断与改进、督导，“大道至简，学校治理状况需要简明的、有意义的关键数据来及时呈现。”

在卓越绩效治理体系与智慧校园建设相结合的探索过程中，学校逐渐意识到教育信息化建设不在于平台、设备的堆砌与引进，而在于利用信息技术构建学校治理体系。用数据衡量学校治理情况，是近几年该校智慧校园建设的方向。

首先，该校充分利用大数据助力学校卓越治理。用简明的、有意义的、经过整合的关键数据来及时呈现学校治理状况。其次，学校利用大数据助力教师专业发展。通过对学科专业发展数据、班级管理数据以及教科研数据的收集，合理分配核心利益，以驱动教师专业发展，建立学校核心竞争力与员工胜任力的关联。最后，学校以大数据助力学生健康成长。建成了学生健康成长云数据中心，自动形成了成长报告，用简约、直观的数据向家长展示学生成长的情况。

经过近五年的实践，以学校自主开发的综合服务平台为依托，建立了学校治理数据中心，收集学校运营中产生的校园服务数据、学生素养数据、课堂学习数据，将其应用、融合于学校治理、学生成长、教师发展等方面，实现了学校系统变革，为这所拥有82年历史的老校注入了活力，带来了全新的发展机遇。

学校创新探索成果丰硕

实现技术支持与价值输出

在充分运用该创新探索的基础上，学校因此得到了上级行政主管部门的认可，成为深圳市首批智慧校园建设示范校。此外，该校的办学水平逐年提升，得到了家长与社区认可，为社区提供了优质学位；该校师生在教育部门主办的教学竞赛、学生技能竞赛中取得较好的成绩，促成该校“处于建校以来办学水平最高点”。

该校案例还获得广东省提升工程优秀案例一等奖、广东省基础教育信息化融合创新示范培育推广项目；作为南山区小学组代表向国家教育部汇报卓越的智慧校园及学习探索与实践情况。此外，学校实现了技术支持与价值输出，全国、省、市相关领导数次到该校调研，推广学校成果；学校还与15家单位或学校结成了战略合作伙伴关系。

创·新·亮·点

理念创新

由行政管理转变为战略管理。学校导入卓越绩效管理体系，建立以服务教师专业、学生成长为核心思想的治理体系。建立教师资源系统、激励文化系统、信息支持系统，以顾客(学生)为中心、以营运为焦点、以员工为核心竞争力，依靠系统解决方案，引领学校快速发展。

策略创新

以大数据分析助力学校系统变革。将信息科技与学校治理、教育教学、学生评价深度融合，从应用融合发展向创新融合发展转变，建立学校数据中心，实现党建工作标准化、教师发展专业化、学生成长个性化、学校治理科学化、未来学校智慧化。