东莞松山湖中心小学“全人课程”完成学校课程再造的深度变革

目前学校已将外在“给定的课程”改造为“内生的课程”，建立起了包括学科基础课程、学科拓展课程和主题活动课程和谐共进的“三位一体”课程体系，完成了学校课程再造的深度变革，被众多学者专家称誉为“全人课程”。

建于2006年的东莞松山湖中心小学，从建校伊始就确立了走“整体优化”的课改途径，经过12年持续探索实践，目前学校已将外在“给定的课程”改造为“内生的课程”，建立起了包括学科基础课程、学科拓展课程和主题活动课程和谐共进的“三位一体”课程体系，完成了学校课程再造的深度变革，被众多学者专家称誉为“全人课程”。近日，南都记者来到东莞松山湖中心小学，详细了解“全人课程”构建与实施情况。

颁·奖·词

最好的基础教育，并非塑造“谁”，而是点亮“我”。用融通式的校本课程设计，成全一个生命的全面发展，这是人文理想在这个时代的动人回归。

培养学生终身发展所需的关键素养

2006年松山湖中心小学建校时，定位就是要创建与松山湖高新区相适应的高品质学校，高品质、个性化的校本课程则是前提和保障。建校伊始，校长刘建平强调课程建设“不能高来高去”，一定要有根，即“以人为本”。生命哲学提出：一个人有三重属性，即自然属性(生理)、社会属性(心理)和精神属性(灵性)。该校课程体系建设就是以生命哲学为理论基础逐步开展深入的。

经过多年的探索实践，学校已经将外在“给定的课程”改造为“内生的课程”，建立起了包括“学科基础课程”(教学大纲内的课程)、“学科拓展课程”和“主题活动课程”和谐共进的“三位一体”课程体系，完成了学校课程再造的深度变革，被众多学者专家誉为“全人课程”。

该校刘贤虎副校长介绍，学校课程目标是：学科基础课程关注精神生命的塑造、学科拓展课程关注自然生命的开琢、主题活动课程关注社会生命的构建。概括地说就是培养“完整的人”。“全人课程体系把人写进教育核心，追求共性与个性协调发展，培养学生终身发展所需的关键素养。”

其中，学科拓展课程作为全人课程体系的重要组成部分，其目标是让学生拥有一手硬笔好字、一些文雅气质、一种探究习惯、一门兴趣爱好、一项健身技能(五个一课程)，使其生活更有品位、生命更有价值。

主题活动课程由道德与法治、校园节文化整合而来。从一到六年级，都会有明确的主题，分别为：我与己、我与家、我与人、我与国、我与地、我与天，指向“我是谁”“我要到哪里去”“我如何去”。主题内容与目标由近及远，螺旋形上升，凸显儿童生活的层次性，强调活动，突破说教局限。

“五个一”特色课程融通各学科

松山湖中心小学目前在校生3200多名(规划为72个教学班)，有普通课室72间，但各种功能课室有40多间，且都是以专业任课老师的名字命名的，“春子纸艺空间”、“帅帅音乐吧”、“邹霞舞韵阁”、“木子信息空间”……

每周二、周五下午学科基础课程上完后，松山湖中心小学校园显得格外热闹。孩子们不再局限于原来的班级，而是根据自己的兴趣爱好，涌向各种功能课室。跟着专业老师学习绘画、陶艺、葫芦丝、书法……这是该校“学科拓展课程”中“一门兴趣爱好课程”实施重要一环。

刘贤虎介绍，学校“全人课程”学科拓展课程注重发展学生的特长，尤其是一门兴趣爱好课程。“一门兴趣爱好课程是以学生社团的形式来开展，师资包括学校小学科教师和聘请的校外教师，教学内容、计划科学合理。目前，学校有科技、艺术、体育等各类社团50多个。每个社团都设置了具体的课程，而不像很多学校的第二课堂、大课间，所有学生散养在校园自由活动，老师只是维持秩序。”

刘贤虎称，学校的“五个一”课程都有自己的课程目标、课程资源和课程教学指南，建立了较为完善的课程评价和管理机制，并有充足的课时和师资保障。学科拓展课程建构，不是简单的“加减式”，也不是机械的“拼盘式”，而是“融通式”，在学校全人课程目标引领下，“五个一”课程有机地结合成一个联系紧密的、富有逻辑感的“育人整体”。如“一手硬笔好字”课程拓展到语文和美术学科、“一种探究习惯”拓展到科学和数学学科、“一门兴趣爱好”课程拓展到音乐、美术、体育、英语、综合等多个学科。

课改探索与实践得到教育部肯定

刘贤虎说，经过10多年的课改努力与实践，松山湖中心小学“全人课程”解决了目前小学教学的诸多问题：如综合实践活动、地方课程、校本课程的不可操作性问题；品德与生活、品德与社会、班队活动的时效性问题；体育、英语、美术学科教学“博学无术”问题；教师惟分数论问题；等等。

据了解，目前松山湖中心小学已发展成为珠三角教育课程改革的一面旗帜。学校先后获得中国当代特色学校十强学校、全国毽球运动示范学校等数十个荣誉称号；该校的课程专著《学校课程再造》、《教师发展生态学》以及校本教材《学科拓展课程丛书》正式出版发行。其中《学科拓展课程丛书》获广东省中小学特色教材评选一等奖。

近几年，中山、佛山、广州、深圳及湖北、湖南、江苏、广西、福建、江西、山东、安徽、北京、上海、重庆等地很多学校都派人到松山湖中心小学考察交流或跟岗学习，累计近百次。福建等地部分学校已开始学习推广该校的“全人课程”。

时任教育部副部长陈小娅女士视察该校时曾表示：松山湖中心小学教育理念比较先进，在推进素质教育上做了大量的探索，可以很好地总结一下。

创·新·亮·点

“全人课程”

松山湖中心小学“全人课程”体系，解决了小学教学五大课改难题：综合实践活动、地方课程、校本课程的不可操作性问题；品德与生活、品德与社会、班队活动的时效性问题；体育、英语、美术学科教学“博学无术”问题；教师惟分数论问题；教师创生课程的思想方法问题。

“五个一”特色课程

学校“五个一”特色课程(让学生拥有一手硬笔好字、一些文雅气质、一种探究习惯、一门兴趣爱好、一项健身技能)，有机地结合成一个联系紧密的、富有逻辑感的“育人整体”。如“一手硬笔好字”课程拓展到语文和美术学科、“一种探究习惯”拓展到科学和数学学科、“一门兴趣爱好”课程拓展到音乐、美术、体育、英语、综合等多个学科。