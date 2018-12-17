“未来学校“新技术将助力教学改革

由教育部学校规划建设发展中心主办的“未来学校研究与实验计划”部分课题研讨会日前在北京举行。针对高考改革的目标思路与挑战、人工智能在教学中的应用、未来学校建设的理论与实践探索等话题，与会教育工作者展开讨论。

由教育部学校规划建设发展中心主办的“未来学校研究与实验计划”部分课题研讨会日前在北京举行。针对高考改革的目标思路与挑战、人工智能在教学中的应用、未来学校建设的理论与实践探索等话题，与会教育工作者展开讨论。

高考招生制度改革事关学生前途与国家未来。“当前我国基础教育普及程度不断提高，教育工作的重心要放在如何拓展优质教育资源，促进优质均衡发展上。” 中国教育学会会长钟秉林表示：“高考改革启动后，选课制、分层教学、分组学习、走班教学都可能成为新常态。在实施中应呈现出多样化趋势，真正因校制宜、因地制宜，要发挥评价在促进学生全面发展，提高教师素质和改进教学效果方面的功能。”

面对未来，教育如何借助新技术，实现育人效果的提升？清华大学计算机科学与技术系知识工程研究室高级工程师张鹏提出构建基础教育知识图谱。“知识图谱将为智能教育提供数据与能力支撑，同时也为教师的教学研究提供大数据帮助。”张鹏解释道。

“‘未来学校’倡导重新设计学校，通过空间、课程与技术的融合，探索‘互联网+’背景下的学校结构性变革。”谈起“未来学校”，中国教育科学研究院国际教育创新研究室主任苏红表示，当前“未来学校”已成为国际教育研究的一个重点领域，越来越多的国家和地区开始实施“未来学校”建设项目，并以此作为推动教育发展一个重要战略举措。

研讨会上，“未来学校研究与实验计划”部分课题负责人分享了课题阶段性研究成果。

课题《新高考改革背景下教学研高效耦合的智慧校园建设研究》，针对“学生选科指导”“教学资源评估”“走班教学质量”进行专项研究，提出了“一揽子”的系统化解决方案，在海南省、北京市东城区以及全国数百所高中的应用中，取得显著成效。

课题《基于人工智能的课堂观察体系建设》将研究重点集中在“课堂”这一重要教学场景，通过人工智能技术的应用，比如分析课堂上学生的表情变等，对课堂教学过程进行智能、快速、全面的分析。

课题《关于教学诊断与改革的智能一体化系统研究》，聚焦如何利用现代教育信息技术，改进教学评价工作。其研究成果，将为各级教育部门提供教育发展数据好评价结果，及时发现教师教学与学生学习中的问题，为改进教学方案提供参考。