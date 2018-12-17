数字时代 儿童需更多力量

儿童早期发展中培养作为亲社会心理品质的同情心和包容心以及作为学习品质之一的坚韧性十分必要，这是抑制近年来不断增长的孤立和欺凌行为的重要抓手。

“我们担心儿童在数字世界中能否安全航行。我们如何帮助儿童建立应对网络风险和负面行为所需的坚韧性？如何鼓励儿童同情、包容他人，远离欺凌和主导他们成长的仇恨言论？”在过去10年里，“无欺凌”组织在为全球约15万名学生和300所学校服务的过程中逐渐意识到，在儿童早期发展中培养作为亲社会心理品质的同情心和包容心以及作为学习品质之一的坚韧性十分必要，这是抑制近年来不断增长的孤立和欺凌行为的重要抓手。

帮助儿童获得数字公民能力

“在一些地区，多达10%的儿童都受网络欺凌的影响且网络欺凌事件的数量正在增加。在7个欧洲国家使用网络的11—16岁儿童之中，经历过网络欺凌的人数比例从2010年的7％增加到了2014年的12％。”联合国教科文组织健康和教育部主任表示。

美国微软公司2018年数字文明调查结果显示，在22个国家中有10%的儿童曾遭受网络欺凌，比前两年的研究高出1个百分点。前两年，遭受网络欺凌的人数占9%。与此同时，17%的成年人表示曾遭受过网络骚扰，而在2017年，这一比例为15%。

近期，“无欺凌”组织与联合国教科文组织、微软公司建立教育伙伴关系，形成一个由“无欺凌”组织领导，汇集全球组织、领先品牌、儿童父母和致力于培养下一代数字公民教育者的合作共同体，多方协力开启“零之力量”（Power of Zero）项目。该项目将于2019年1月正式启动，包含帮助儿童了解互联网、为其在数字世界中茁壮成长做好准备的各种学习材料和游戏材料。

“零之力量”旨在促进儿童的网络教育，为其提供安全体验和驾驭数字世界所需的技能；从小培养儿童的坚韧性、同情心与包容心，学会在网络空间和现实世界中礼貌待人、尊重他人；培养儿童成为下一代高质量的数字公民——兼具权利与责任意识，能够在数字世界中使用合适的语言，判断自己的行为是否在法律允许范围内，是否符合道德；帮助父母和教育者指导儿童正确使用网络的方法，为儿童获得数字公民能力、保护自身免受网络欺凌、规避外界风险奠定基础。

微软调查还显示，现在的儿童更倾向于向父母和值得信赖的教育者寻求帮助。42%曾经历过网络问题的儿童表示，他们会向父母寻求指导，而28%的儿童会向值得信赖的教育者寻求帮助，比如老师。相比之下，在2017年的调查中，分别只有10%和9%的儿童表示曾寻求过父母和教育者的帮助。因此，将儿童父母和致力于培养下一代数字公民的教育工作者纳入“零之力量”是现实所需。

在网络中收获成就感和安全感

儿童接触网络的时间变得越来越早，接触网络的程度也是上一代人所无法比拟的，儿童几乎从一出生就沉浸在数字网络中，被认为是“数字原住民”（Digital Natives）。在美国，98％的8岁以下儿童家中有移动设备，他们平均每天面对屏幕2.5个小时。在英国30％的6岁以下儿童都拥有自己的平板电脑。在整个欧盟地区，年龄较小的学龄儿童使用网络的状况相当于三四年前8—12岁的孩子。2018年，欧洲委员会对欧洲家庭进行的研究表明，儿童首次接触数字技术和电子屏幕的年龄不到2岁。

虽然儿童在很小的时候就能接触到数字网络甚至拥有使用技能，但他们往往不知道如何安全地驾驭。儿童生命的最初几年是大脑发育的基础，并支持他们未来的学习、行动和健康。早年的经历会影响儿童的大脑运作模式以及他们对周围人的重要性和价值感。“零之力量”试图将儿童线下和线上的经历联系起来，确保他们习得、应用和发展正确的数字网络技能，以便在这两个环境中都能收获成就感和安全感，从源头规避网络欺凌等问题。

此外，儿童的数字体验、技能、兴趣和使用能力是随着时间的推移而成熟和发展的。因此，“零之力量”鼓励家长和其他教育者在监督、调节和指导儿童正确使用数字网络的方法上不断发展和进步。

为儿童配备数字技能和工具

我们永远无法预测儿童在网络上会接触到什么，但我们可以为他们配备技能和工具，以应对可能遇到的任何情况。“零之力量”项目创造了十二种“力量”，以共同培养强大且高质量的数字公民，并制定指导方针以便这些力量能够在儿童很小的时候就被教授、培养和强化。这样，儿童在融入数字世界之前就已经把这些“力量”作为习惯的一部分。

它们包括，创造性思维的力量，即从不同的角度看问题；数字知识的力量，即学习互联网如何连接人类的思想；尊重的力量，即用别人希望被对待的方式对待别人；连接的力量，即寻找将人类联系在一起、形成共同体的方法；批判性思维的力量，即了解你在网上可以信任谁，可以相信什么；数字设备的力量，即学会安全使用数字设备；同情的力量，即意识到你遇到的每个人都想要被爱和快乐；情绪管理的力量，即管理好情绪和言语，尤其是在难过的时候；防卫的力量，即为正义和真理大声疾呼，保护他人不受卑劣行为的伤害；包容性的力量，即邀请他人加入到你正在做的事情中来，尤其是当他人不被接受的时候；声音的力量，即说出自己的想法，这样才能被理解、被欣赏；坚韧性的力量，即遇到困难的时候再努力试一次。

这十二种力量是儿童在数字网络获得安全和成功的方法，也是培养儿童在现实世界翱翔的羽翼。2018年11月，“无欺凌”组织呼吁：“随着网络的发展，当代儿童比以往拥有更多的学习机会，但紧跟而来的是教导儿童谨慎应对网络欺凌等问题的必要性，是时候采取一种新的方法来应对欺凌的蔓延。这将对后代产生积极影响。”