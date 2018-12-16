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陪孩子写作业是门学问

2018-12-16 08:32 来源：中国教育报 张晓娟
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　　孩子成绩优秀是每个家长的心愿。实例验证，家长坚持陪孩子做作业，孩子更容易取得优异成绩，但如何“陪”，是一门学问。

　　陪孩子做作业要懂科学规律。就小学生而言，陪的过程重在培养其按时完成作业的好习惯。好习惯的培养是有梯度的，低年级处于起始阶段，重在培养孩子做作业的主动性，在质量上不宜要求太高，只要孩子主动去做、按时完成就应表扬；中年级在按时的基础上以正确、规范为重；高年级应开始对作业质量有适度要求，比如适当注意书写美观、方法巧妙等。

　　辅导孩子时家长不可过度要求、盲目指挥，要多跟老师沟通。陪写作业重在培养孩子的学习品质，学习品质包括学习能力、习惯、状态等，直接影响孩子的学习效果、效率。家长要做到不训斥、不挖苦，不越俎代庖。

　　有的家长一看到孩子不会做作业，就一边说孩子笨一边说出答案，这会影响孩子独立思考、独立完成作业。家庭作业是课堂学习的延伸，正确的做法应该是先引导孩子打开思路，再由孩子通过思考解决难题，这样才能发挥家庭作业的作用。

　　有的孩子做作业认真、用心、麻利，家长很省心。有的孩子做作业不认真或慢得让人心焦，这时，家长需要多一些“辅导智慧”，最有效的方法是进行针对性训练。比如，针对做作业慢，可以让孩子做“限时作业”，若按时完成给予奖励，坚持一段时间后，孩子就会习惯成自然。另外，示范或跟孩子比赛也是引导孩子进步的好方法。同时，家长也要注意奖罚分明、循序渐进。

　　陪写作业，还要注意陪的距离，不要一直盯着。家长在旁边，孩子要么有压力，要么容易产生依赖心理。及时给孩子关怀、鼓励和帮助，渴了递杯牛奶，烦了谈谈心，累了抱一抱……这才是家长“陪”写作业有礼、有度、有智的表现。

编辑： 柯丹洁

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