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毕业回国怎样提前做好规划

2018-12-16 08:34 来源：人民日报海外版 赵 伟
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　　凡事预则立，不预则废。提前做好规划，同时注重培养好品质，都可以使海外学子的回国发展之路更为顺畅。

　　● 海外实习、工作的经历，含金量高

　　● 重视专业成绩及毕业论文

　　● 踏实！愿意从基层做起

　　● 向实习公司索要推荐信

　　国内诸多城市引才诚意满满，加之“经济发展快”“国际化程度高”“具有多元文化”“产业基础好”等因素，越来越多的海外学子坚信：“回国是个不错的选择。”

　　从以前的“回国试探”到现在的“主动回国”，反映了海外学子追求个人发展空间的变化。

　　越来越多学子选择毕业后回国

　　留学总要毕业。有人想留在海外，更多人奔回故土。

　　只要一毕业，就会回国！刘萌萌对此态度坚定：“我是独生女，出国留学之前就已跟家人商定，毕业后马上回国找工作。”刘萌萌目前还在澳大利亚墨尔本大学读研究生。在她身边，计划学成后回国的同学占多数。同时，她的父母也一直为迎接其回国做准备。“他们说，只要我在国内找到工作，无论落脚在哪座城市，他们将马上飞奔去和我团聚。”刘萌萌这样说。

　　“中国留学生呈现‘大进大出’的状态，每年大约有60万学生出国留学，与此同时，有50万的留学生都会选择回国就业。”全球化智库主任王耀辉说。

　　在法国里昂大学读本科的何毅即将成为数十万归国留学生中的一员，而且他的目标十分明确——回青岛。作为“青岛土著”，他的想法简单明了：“回家乡，不需要其他理由。‘家’这一个字，就足够了。”

　　与何毅有着同样打算的留学生不在少数。有研究报告显示，61%的海外学子在选择回国工作时，都把回家乡发展作为其中一个主要选择方案。

　　“先向大使馆申请回国证明材料，回国后办理学历认证，然后找工作。”就读于美国长岛大学公共管理系的李思敏，再有不到一年的时间，就要毕业了。对于回国流程，她早已向学长请教明白。届时，她准备跟一同出国留学的男友结伴回国，找工作、举办婚礼，开启人生新阶段。

　　不可否认，越来越多的海外学子，或因故土难离，或因父母牵挂，或因看好国内经济发展等，均准备毕业后回国发展。对于这一现象，有专家认为，从“出国热”到“归国热”，中国人已学会用坦然的态度和国际化的视角看待这个变化。从以前的“回国试探”到现在的“主动回国”，反映的是海外学子追求个人发展空间的变化，这一变化的背后则是中国综合国力巨大提升的现状。

　　国内各地“花式欢迎”

　　对海外学子而言，如何比对国内城市的吸引力？这其中所需关注的，除工作前景外，还有那座城市的经济发展前景、人脉关系、居住环境舒适程度、文化的多元包容、资源集中程度等因素。这些都将被一一纳入考量范围。

　　最新发布的2018《中国海归人才吸引力》报告显示，以杭州、成都、青岛等为代表的“新一线城市”吸引力逐年上升。吸引力上升的原因中，这些“新一线城市”令人眼花缭乱的“花式欢迎”策略很有效果；而且这些“花式”都实实在在：设立留学生创业园区、提供资金扶持、创业指导以及完善相关配套设施、提供生活补贴……一项项政策和措施，意在让即将毕业的海外学子感受到城市引才热情，关注到城市发展潜力。

　　正在美国攻读博士的杨桃即将毕业。今年夏天，他在学长的建议下，前往青岛参加了一场博士专场招聘会。与青岛市人社局工作人员深入沟通后，杨桃在招聘展位转了一圈，最终与海信集团达成初步协议。“公司可以给30万元人民币年薪。按照青岛的政策，我可以申请到人才公寓，还有补贴。综合各种条件来看，如果来青岛，我未来的生活节奏会比在一线城市从容一些，生活质量也会相对高一些。”即便把这些条件和世界其他城市比较，青岛对杨桃的吸引力仍是非常大的。

　　目前，国内多地都使出浑身解数，吸引包括海外学子在内的各路人才：西安市可以提供免租入住180平方米左右的住房；如果贡献突出，这房子就可赠予个人。武汉市在5年内将建好满足20万人租住需求的人才公寓。天津市已经连续3年发放人才租房和生活补贴。长沙市为长期工作的博士和硕士首次购房给予6万元和3万元人民币的购房补贴；青岛市建成26家“海外引才引智工作站”、5处留学人员创业园区，对顶尖人才给予500万元生活补贴、对顶尖人才团队重大项目给予最高1亿元的综合资助、对引进符合条件的海外高层次人才的机构和个人奖励标准最高提至50万元。此外，为海外人才放宽落户政策、设置“海外高层次人才服务窗口”，配置“人才服务专员”等举措，也成为各个城市引进海外人才的“标配”。

　　着重培养哪些素质和优势？

　　引才政策虽然诱人，但人才竞争也很激烈，各地引才也绝不是“只要是留过学的就要”。

　　若打定主意毕业回国，那么，在海外学习过程中，需着重培养哪些素质和具备哪些优势？什么是找工作时的加分项？

　　第一个优势是学子在留学期间及毕业后，有海外的实习、工作经历。

　　相关调查报告显示，有海外工作经历的留学生回国后，将比没有该经历的留学生平均年薪多10万元人民币。已回国的海外学子和部分留学机构的判断，也都与此报告所显示的相契合。

　　在企业管理者眼中，海外学子在应聘时有哪些优势？什么样的海外学子更受欢迎？

　　“我们公司是中国行业百强，主要从事美国保险行业服务外包工作，是美国独资公司。”优创数据技术有限公司业务交付副总裁许晶介绍说，与3年前相比，优创招聘的海归数量翻了一番。

　　谈到海外学子的应聘优势，她一口气列出许多条，“了解欧美地区的文化和交往方式；外语语言优势明显；对国外保险业专业流程比较熟悉。”同时，许晶表示，企业期待海外学子能从基层岗位做起，能独立完成较复杂的工作任务。

　　“我在法国巴黎留学的最后一年，就采取‘学徒制’边学习边工作。这份海外工作经历，成为我回国后找到第一份工作的最大优势。”目前就业于优创数据技术有限公司的朱钦驿如是说。

　　年纪轻轻的朱钦驿，现在已经担任了公司中层职务。在她看来，海外学子在留学期间，平时的专业成绩及毕业论文需要予以重视。“我在国内面试时，曾有招聘经理特别关注这一点，在他们看来，这可以反映出留学生的专业水平。”

　　在采访朱钦驿时，她身边的同事也加入进来，对上述观点频频点头表示赞同。在介绍自己时，那位同事使用的是英文名字“Phoebe”。她也有着5年的英国留学经历。“对于海外工作经历这一点，我要特别强调一下，”她说，“一定要去有名气的公司实习，比如那些世界500强的企业——这将是留学生简历上非常被看重的一项内容。”

　　“此外，还要注意积攒人脉，与国内外朋友保持密切联系，交流信息，互通有无。”Phoebe补充说。

　　针对有学成回国计划的留学生，国内留学机构的专业人员也给出了建议。他们认为，学生出国前，可在留学中介参加“国际人才能力测试”，以找出短板，在海外学习中有针对性地提高自身能力。留学期间，要利用寒暑假回国机会，尽可能地参加知名企业的实习。在一些国家，可以利用毕业后授予留学生工作签证的时间，增加海外工作经历。“实习结束后，向实习公司索要推荐信非常重要。此外，海外工作经历要在3个月以上，否则其含金量会缩水。”相关专家特别提醒道。

编辑： 柯丹洁

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