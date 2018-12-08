2019年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生报名指南来了

2019年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生报名工作于12月1日开始，12月15日截止！

根据《教育部办公厅关于印发<2019年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生工作管理办法>的通知》（教学厅〔2018〕12号），2019年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生（以下简称面向港澳台研究生招生）报名工作于12月1日开始，12月15日截止！以下报名指南（广州报考点）快收好~

报名方式

面向港澳台研究生招生报名包括网上报名和现场确认两个阶段，所有参加面向港澳台研究生招生考试的考生均须进行网上报名，并到报考点现场确认网报信息、缴纳报考费。广州报考点仅接受网上报名时选择“广州”报考点的考生现场确认。

网上报名

（一）时间：

2018年12月1日至12月15日，全天24小时。

（二）网址：

http://www.gatzs.com.cn(面向港澳台招生信息网)。

（三）技术咨询部门：

教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心，联系电话：010-82199588。

现场确认

（一）时间：

2019年1月3日-10日，每天09：00-11：30、14：30-17：00(周六日及法定节假日除外)。

（二）地点：

广州市天河区中山大道西69号广东省教育考试院大楼。

（三）联系人及联系方式：

孔老师、陈老师；联系电话020-89338633转7；传真020-38627826。

（四）现场确认需提交的报名材料：

1.网上报名编号；

2.本人有效身份证件副本（港澳考生持①香港或澳门永久性居民身份证和②《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》，台湾考生持①在台湾居住的有效身份证明和②《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》），带备证件正本以供查验；

3.学位证书副本或同等学历文凭副本，带备证件正本以供查验。应届毕业生须提交应届在读证明原件，在读证明应注明学制及预计毕业时间。

（五）报考收费标准：

按人民币500元/人的标准收取报考费。

注：广州报考点只收取人民币现金，不接受港币或其他币种。

（六）注意事项：

1.考生须对本人网上报名信息和电子照片进行认真核对，并于现场确认时在《考生报名信息确认表》上签字确认。报名信息确认后一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。

2.考生因特殊情况不能到广州报考点现场确认的，可委托他人代理确认，确认时应出示考生身份证件、代理人身份证件、考生亲笔签署的委托书及报名材料。每位代理人只能为一名考生办理确认手续。

注：本报考点不接受邮寄报名或中介机构代理报名。

来源 | 广东省教育考试院