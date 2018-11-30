高考报名即将开启！本周日，这场分享会将出这些新招！

12月2日，在深圳市教育局、深圳市教育科学研究院的指导下，由南方日报、南方新闻网、深圳第二外国语学校主办的高考实验室深圳专场将走进深圳第二外国语学校。

我省2019年普通高校招生统一考试报名将于2018年12月1-10日进行！同学们，你们做好高考的准备了吗？选好自己心仪的学校和专业了吗？

12月2日，在深圳市教育局、深圳市教育科学研究院的指导下，由南方日报、南方新闻网、深圳第二外国语学校主办的高考实验室深圳专场将走进深圳第二外国语学校，联合全球职业规划师（华南师范大学生涯指导规划名师）、南方科技大学招生办负责人、深圳第二外国语学校学生成长指导中心负责人共同开启教育巅峰对话室，从生涯规划、综合评价报考、综合素质培养等多角度共同探讨“除了分数，我们还需要为高考准备些什么？”。

时 间

2018年12月2日15:00

地 点

深圳第二外国语学校A区录播室（深圳市龙华区福城街道桔塘社区）

本场高考实验室活动将以“模拟面试互动游戏”开场，以“教育巅峰对话室”压轴，全程通过南方＋客户端情景式直播，邀请高中学生现场模拟面试，职业规划名师专业指导，高校老师现场坐镇，开展“浅析高考面试攻略”“从职业生涯到志愿填报指导”等系列主题对话论坛，带领高中生轻松应对高考生涯中的各类面试。更多亮点内容一起来看看吧~

本次活动凭邀请函入场，扫码可收看现场直播及回顾↓↓↓