第三届中欧国际文学节举行

在文学节的20场活动中，来自欧盟和中国的36位著名作家将围绕他们的写作生涯、作品、文化背景以及"传统如何影响他们的创作”等主题展开深度对话。 中国观众可以通过与多个文学奖获奖者的沟通与对话了解他们的写作过程，以及来自不同背景的独特创作视角，从而了解到文化差异如何激发了文学世界的多样性和复杂性。

南方网讯（记者/柯丹洁）11月19日，第三届中欧国际文学节在广州正式启动。本次文学节将于11月19日-21日、25日在广州举行，11月22日-24日在深圳举行。在文学节的20场活动中，来自欧盟和中国的36位著名作家将围绕他们的写作生涯、作品、文化背景以及"传统如何影响他们的创作”等主题展开深度对话。 中国观众可以通过与多个文学奖获奖者的沟通与对话了解他们的写作过程，以及来自不同背景的独特创作视角，从而了解到文化差异如何激发了文学世界的多样性和复杂性。

获得2016年欧盟文学奖的塞浦路斯作家Antonis Georgiou先生对参与此次活动表示非常激动，他说：“这次我们来到中国与中国作家见面和交流是一次非常特殊的机会。我们中的大多数人都认为欧洲和中国已经非常了解彼此，但与此同时，我们却又几乎对彼此一无所知。 我们经常在我们的脑海中形成某些刻板印象，然后我们在人与人的接触中去推翻、修正或确认这些刻板印象，文学节就是这样的一次机会。文学总是起着重要的作用; 这是了解其他民族和其他不同文化的一种非常有效的方式。 好书不会给我们答案，但它们会提出问题。 我希望在这些见面会中能够收获有趣的问题，即使我们不一定都有答案。”

来自中山大学的谢有顺教授也对本次活动表示了期待：“中国和欧洲都有伟大的文学传统，他们以不同的方式进入世界，却共享着相同的人类母题。非常期待中欧文学节的举办！”

参加文学节的其他著名作家包括黎巴嫩文学奖获得者黄礼孩；多部作品被翻译成英语、俄语、日语、匈牙利语和蒙古语出版的作家及评论家盛慧；广受好评的第3届鲁迅文学奖小说家魏微；为多个出版物专栏如“Literary Review”、“the Iowa Review”以及“Absinthe”写作的丹麦作家及散文家Mathilde Walter Clark；马耳他作家及2014年欧盟文学奖获得者Pierre Mejlak；芬兰赫尔辛基的作家和心理学家、芬兰最高文学成就Finlandia奖获得者Jussi Valtonen；以及其他几位来自中国、荷兰、波兰、罗马尼亚、瑞典和英国的作家等。

为了更好地与中国读者交流互动，欧盟驻华代表团为中国网友提供了一次特别的与作家共进晚餐的机会。参与欧盟官方微信#纵情欧洲#的线上互动活动，就有机会赢得参加中文国际文学节启动仪式以及作家晚宴的机会，与自己喜爱的作家近距离接触。 参与互动活动的网友们将分享自己的故事和经历，并提出许多想要和作家们探讨的话题，包括如何激发写作灵感，如何成为一个作家，以及食物和文学是否能碰撞出激发创作灵感的火花等。

第三届中欧国际文学节是欧盟驻华代表团开展的为期两年的“纵情欧洲＂公共外交系列活动的一部分，“纵情欧洲”活动旨在向中国的观众介绍欧盟的文化、机构与风土人情。第一届和第二届中欧国际文学节分别于2017年11月和2018年5月举行，共有66位来自中国合欧盟的作者参加，涵盖数十场交流活动。通过三届中欧国际文学节，欧盟代表团把28个成员国的著名作家带到中国，向中国观众展示了当代欧洲文学的丰富内涵。