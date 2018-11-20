教育部公布国家奖学金名单 49978名学生“上榜”

11月14日，教育部发布公告，全国49978名学生获得2017～2018学年度本专科生国家奖学金，每人奖励8000元。

11月14日，教育部发布公告，全国49978名学生获得2017～2018学年度本专科生国家奖学金，每人奖励8000元。

“优中选优。”已连续7年担任国家奖学金评审专家的中国矿业大学党委学生工作部部长黄军利说，“这是国家奖学金获得者的唯一标准。”以中国矿业大学为例，在2017～2018学年度本专科生国家奖学金的评选中，全校17658名本科生中仅有218名学生获此殊荣。

而要获得这一最高荣誉称号，则要通过“八道关”。前“五道关”是在高校内部进行的：学生申请、年级(专业)推荐评选、院系推荐、学校审核和校内公示。

校内的层层关口并不好过。北京化工大学党委副书记宋来新介绍，在国家标准之外，北化工还给自己再增加了一道“关口”。在通过年级(专业)推荐评选环节后，各个学院会组织候选人进行公开答辩，最终确定院系推荐的人选。

在第六道“关”——中央主管部门和省级教育部门分别对中央部属高校和地方高校报送的评审材料审查通过后，才能进入第七道“关”——国家奖学金评审委员会对近5万名国家奖学金候选人的申报材料进行评审。

10月24日至26日，2017～2018学年度本专科生国家奖学金评审工作在北京化工大学举行。评审委员和评审专家分成4个评审小组，平均每个小组核查1.2万多份材料。他们的责任就是保证国家奖学金获奖学生的最高水准和质量。

按照评审标准，申请国家奖学金的学生应当学习成绩优异，社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。学习成绩优异的量化标准是学习成绩排名与综合考评成绩排名原则上都必须位于班级(专业、年级)前10%。如果这两项成绩排名中的任何一项没有进入前10%，则必须至少在前30%以内，其他方面表现还必须非常突出，比如，以第一作者发表的论文被SCI、EI、ISTP、SSCI全文收录。

“我们要看入选学生是否符合申请条件，评选程序是否规范，申报材料是否完整。”东北林业大学学生资助管理中心主任李玉荣说。

按照程序，一份国家奖学金候选人的材料在同一个评审小组内，最少要两位评委把关。不同的评审小组，还要进行交叉评阅。然后，各评审小组提交一份内容详尽的小组评审意见书，将本组评审结果进行集体合议，确定初审获奖学生名单。

最后一道“关”——初审名单交由国家奖学金评审委员会主任委员审核签字后，形成终审获奖名单。

“对待国家奖学金评审，我们要严之又严，慎之又慎，不能漏过一个优秀学生，也不能让不符合条件的人滥竽充数。”全国学生资助管理中心主任田祖荫说，“我们不仅要选出最优秀的学生，还要把国家奖学金变成指挥棒和风向标，引导广大学生努力变成新时代需要的优秀人才，将来能为投身中国梦作出积极贡献。”