高水平大学合作助力大湾区高质量发展

世界经验表明，湾区经济发展离不开科技创新的支撑，而科技创新主要源自高等教育，大湾区发展必须聚焦聚力大学尤其高水平大学。

建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。改革开放40周年之际，习近平总书记到广东视察，强调把粤港澳大湾区建设作为广东改革开放的大机遇、大文章，抓紧抓实办好，为大湾区建设开启了宏伟壮阔的历史新篇。

世界经验表明，湾区经济发展离不开科技创新的支撑，而科技创新主要源自高等教育，大湾区发展必须聚焦聚力大学尤其高水平大学。粤港澳大湾区要打造国际科技创新中心，成为高质量发展的典范，高水平的科技创新必不可少，高层次的人力资源亦不容缺，这都需要依靠高水平大学予以有力支撑。因此，加强三地高水平大学合作，必然成为建设粤港澳大湾区的重要课题。合作的关键，离不开大学的四项基本职能——人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新。必须从这四方面入手，建立健全合作机制，打造有机联系、密切协作、互促共进的高水平大学联合体，更好助力大湾区高质量发展。

一、加强高水平大学人才培养合作，提升粤港澳大湾区核心竞争力

高水平大学作为育才高地、创新源泉，是决定一个区域竞争力和软实力的核心要素，将在大湾区建设中发挥关键作用。粤港澳高校历来重视人才培养，相互间合作基础良好。一方面，粤高校跨境招收港澳学生。香港学生既可参加免试招生计划（教育部已宣布，2019年109所内地高校对港学生豁免内地联招考试，其中广东22所），亦可通过参加“单独招生”和“联合招生”报读粤高校。另一方面，港澳高校跨境招收广东学生。港澳高校通过参加“全国高考统招”与“自主招生”跨境招收本科生，通过“申请入学”的方式招收研究生。

放眼未来，可考虑赋予粤高校更大招生自主权，拓展跨境招收港澳学生范围。粤高校多元化的学科设置让港澳学生可根据自身兴趣及条件选择适合的专业，为大湾区培养更多高素质人才。港澳高水平大学具有鲜明的国际化、现代化和信息化特色，英文语境、理论和实践并重的教学方式，可扩大与粤高水平大学建立稳定的联合培养研究生、博士生等渠道，探索多元化、多视角、多层次的合作人才培养模式。

二、加强高水平大学科学研究合作，助推粤港澳大湾区科技产业化

高校是科技创新的重要来源地，高水平大学更是影响一个地区科技创新水平的风向标。粤港澳大湾区要成为名副其实的国际科技创新中心，成为知识创新与新技术市场应用的重要基地，成为引领世界湾区经济发展的重要引擎，必不可少的是既要有一定数量的高水平大学，更要有大学之间的紧密合作、协同发展。高水平大学既担负着培养大批优秀创新型人才的重任，也是高水平科研成果的集中产生地。高水平大学通过开展交流合作，将进一步激活区域内科研互动、资源共享、创新互进，为大湾区科技创新提供更多活力与动力，为加快科技成果转化为现实生产力提供强有力支撑。通过加强科研合作、协同攻关，三地高水平大学更可联手吸引全球“超级大脑”，汇聚世界创新要素。

今年，中山大学生物无机与合成化学教育部重点实验室与澳门大学应用物理及材料工程研究所签署合作备忘录，共建教育部联合重点实验室；与香港中文大学签署共建粤港澳大湾区精准医学中心及开展环境资源可持续发展联合研究合作协议。广东药科大学亦与香港大学联合举行粤港澳大湾区生物医药产业发展高端峰会，合作共建“广东药科大学—香港大学创新平台”，成为省内首家粤港高校合资的新型研发机构、健康医药产业领域的国家级专业孵化器。面向未来，粤港澳高校可更多地合作开展高水平科技研究，充分发挥各自优势，联手攻克关键领域核心技术，促进科研成果更快更好转化，为大湾区产业转型升级、创新发展注入源源不断的新动力。

三、加强高水平大学社会服务功能，促进粤港澳大湾区一体化发展

粤港澳经济一体化客观上为区域内高校发挥社会服务功能、彰显自身价值提供了机遇。粤港澳三地的大学既要追求知识创新、人才培养与科技研究，更要发挥自身优势、联合发挥作用，协力助推区域经济社会发展。近年来，粤港澳三地的各种大学联盟日渐兴起，在合作发展的同时，也积极联手服务地方发展。

2015年6月，广东药科大学牵头成立粤港澳医药产业协同创新联盟，三地近200家高校、科研机构、行业组织等加入；2016年6月，香港科技大学牵头，澳门大学、中山大学等6所高校共同发起成立粤港澳高校创新创业联盟；2016年11月，粤港澳高校联盟在中山大学正式创设，首批入盟高校26所。随着三地大学的各类联盟兴起，客观上有必要成立专门协会，对高校联盟进行管理和规范，指导三地高校正确实施社会服务功能，成为支撑大湾区经济社会发展的发动机、服务大湾区科学决策的思想库，在服务大湾区建设发展中发挥更大作用。

四、加强高水平大学文化传承创新，激发粤港澳大湾区文化驱动力

粤港澳高校背依内陆、面向大海，秉承岭南历史文化传统，采中原之精粹，纳四海之新风；同时兼具长期积淀而成的大学文化底蕴，彰显多元、开放、务实、创新的鲜明地域精神特质，兼容并包国内外文化之精华，塑造了中西交汇的独特大学文化特质，创造性地将世界先进教育理念本土化。粤港澳高水平大学是文化传承创新的重要阵地，是坚定文化自信、引领社会风尚的前沿堡垒。

一方面，要通过充分发挥三地哲学社会科学智库优势和文化积淀，构筑岭南文化教育教学、讲座研习、学术研究、传承创新和社会传播体系，塑造粤港澳高校文化“精神场”和文明校园“精气神”。另一方面，要携手推动岭南传统文化和粤港澳大学文化的创造性转化发展，引领广大师生以优秀传统文化筑牢发展之“根”，以实现教育梦强国梦彰显发展之“魂”，不断增强文化自信，以高度的文化自觉倾力服务大湾区建设发展。

作者系广东药科大学副研究员