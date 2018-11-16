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如何“冲补强”？ 校长说这样干

2018-11-16 08:30 来源：南方日报 姚瑶 杜玮淦
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　　14日，南方日报独家报道省教育厅、省发改委、省科技厅联合公布高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划名单，全省41所本科高校和147个重点建设学科入选。

　　相比上一轮高校建设，此次既有“晋级”的高校，也有首次进入的“新面孔”。南方日报独家采访11所大学校长，听他们剖析各自学校“冲补强”建设的举措和目标。

　　冲一流

　　跻身国家“双一流”成共同目标

　　与上一轮建设相比，高水平大学重点建设高校新增广州中医药大学、深圳大学、南方科技大学3所。

　　深圳大学校长李清泉透露，将重点建设和培育博士点一级学科各10个，力争1—2个学科跻身下一轮国家“双一流”。同时要力争实现国家重点实验室零的突破，并与麻省理工学院、南洋理工大学、香港理工大学等开展国际合作教学、科研机构建设。在医学方面，将加快深大坪山医院、深大—川大口腔医院/医学院建设。

　　“冲击‘双一流’，建世界一流研究型大学是我们的明确目标。”南方科技大学校长陈十一说，将加快推进医学院、微电子、创意设计、系统设计与智能制造等学院的建设。科研平台上，要超前布局量子科学、人工智能等前沿领域，并主动对接“一带一路”“粤港澳大湾区”“深港河套创新特别合作区”，探索构建适配深圳和粤港澳大湾区创新链条的产学研体系。

　　在高水平大学重点学科建设行列中，哈尔滨工业大学(深圳)、香港中文大学(深圳)、广东以色列理工学院都是“新面孔”，他们有跨地区办学的共同特征，下一步将如何借优势促建设？

　　哈尔滨工业大学(深圳)副校长姚英学表示，未来将采取哈工大重点实验室在深圳校区建设分室的方式，提高学校整体科学研究水平，促进哈工大“一校三区”科研成果在深圳、在广东实现转化，服务地方经济发展需要。学科建设上，立足哈工大学科优势和“双一流”学科建设，以材料科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、环境科学与工程等4个学科引领带动整体发展。

　　香港中文大学(深圳)校长徐扬生说，学校将适应粤港澳大湾区经济社会发展和产业转型升级的需求，打造粤港创新创业基地，尤其是青少年国际创新基地，并围绕人工智能、大数据、未来网络、新能源、新材料、生物医药、金融科技等战略性新兴产业，分步建设20个左右的一级学科。预计到2020年，建成一支400人左右规模、由国际一流人才组成的教授队伍，努力建成国际化的一流研究型大学。

　　广东以色列理工学院校长李剑阁介绍，将以重点学科建设为契机，深度引育以色列先进教育理念和科研创新能力，建成若干个高水平、跨学科的科研创新平台，产出一批前沿研究成果，力争从全球转移转化一批有竞争力的技术成果，更好地服务广东创新发展。

　　补短板

　　服务地方产业各展所长

　　此次共有粤东粤西粤北12所高校纳入“补短板”计划。“入选‘冲补强’对培养更高质量卫生健康人才意义重大深远。”广东医科大学党委书记、校长卢景辉表示，建设期间计划临床医学ESI全球排名进入前3‰，实现临床医学“5+3”本硕一体化培养；药理学与毒理学学科进入ESI世界排名前1%，药学和基础医学建成博士学位授权一级学科。同时作为广东最大的医疗卫生人才培养基地，将着重加强基层和粤西地区高层次医学人才的培养。

　　岭南师范学院党委书记、校长刘明贵介绍，学校立足“师范性、教学型、地方性、应用型”定位，力争在2020年成为硕士学位授权单位。并面向粤西基础教育，打造中国南方特殊教育人才培养、科学研究和社会服务中心，同时建设粤西化学化工研究与创新高地，更好服务当地产业发展。

　　此次，广东海洋大学同时入选“冲一流”“补短板”两个行列。该校校长潘新祥表示将推进水产、海洋科学、食品科学与工程3个“冲一流”学科建设，并面向现代化沿海经济带建设，重点加强船舶与海洋工程学科建设。

　　强特色

　　突出优势学科擦亮品牌

　　“特色高校提升计划”包含14所高校，其中大部分高校为首次入选。广东财经大学校长于海峰表示，学校计划争取在财税治理、数字经济、财经法治、审计治理与绩效审计等打造4—6个在国内有较大学术影响的特色学科，力争实现博士学位授权的突破。未来三年，计划安排1000多万元专项经费实施优秀科研人才激励。

　　星海音乐学院党委书记王秀明说，学校将把岭南音乐作为“强特色”关键，壮大岭南音乐与岭南舞蹈两翼，突破制约学校发展的瓶颈和短板，在师生比、博士学位占比、国家社科基金项目研究、博士点建设等方面制定时间表，采取新举措，迈出新步伐。

　　广东技术师范学院校长骆少明说，学校要努力铸就职教师资培养培训的一流高地，建成全国“职教”第一方队品牌。将重点建设教育学、控制科学与工程、机械工程3个学科，并把所有在建学科规划为三个层次、三个梯队、三个特色优势发展学科群，争取2020年申报博士点建设单位成功。

编辑： 柯丹洁

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