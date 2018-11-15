广东将大手笔重点建设41所大学和147个学科

13日，省教育厅、省发改委、省科技厅联合公布高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校和重点建设学科名单。全省41所本科高校和 147个重点建设学科入选。

13日，省教育厅、省发改委、省科技厅联合公布高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校和重点建设学科名单。全省41所本科高校和 147个重点建设学科入选。

新增3所高水平重点建设高校

今年1月，省政府常务会议审议通过了“冲一流、补短板、强特色”的工作计划及资金安排方案，整合了系列高等教育建设工程，形成“高水平大学建设计划”“粤东西北高校振兴计划”和“特色高校提升计划”三大建设计划，推动高校在不同层次争创一流、特色发展。

早在2015年4月，广东就在全国较早启动高水平大学建设，并推动高水平理工科大学建设、省市共建本科高校、特色重点学科建设，以超强度建设、超常规投入推动广东高等教育加速发展。

与上一轮建设相比，高水平大学重点建设高校上出现3张“新面孔”，原高水平大学重点学科建设项目高校广州中医药大学、深圳大学，原高水平理工科大学建设高校南方科技大学成功“晋级”，进入整体重点建设行列。高水平大学重点学科建设高校也出现了3张“新面孔”，分别是哈尔滨工业大学(深圳)、香港中文大学(深圳)、广东以色列理工学院3所高校。

“新增的三所高水平大学重点建设高校，是上一轮建设的直接受益者。”有关权威教育人士分析，广州中医药大学入选国家世界一流学科建设单位，深圳大学、南方科技大学2所特区大学迅速崛起，以“黑马”姿态频频闯入各类排行榜。新增的3所高水平大学重点学科建设高校，哈尔滨工业大学(深圳)是深圳网络空间科学与技术广东省实验室的主要依托单位，香港中文大学(深圳)、广东以色列理工学院两所中外（境外）合作高校国际化办学特色鲜明。

12所高校纳入粤东西北高校振兴计划

早在2016年，广东启动了“省市共建”地方本科高校，采用超常规的思路和方法，支持共建高校实现大发展。但高等教育区域发展水平差异较大，省内优质高等教育资源基本集中在珠三角地区。

与上一轮建设相比，“粤东西北高校振兴计划”就是要加大对粤东西北12所高校的支持，分别是广东海洋大学、广东医科大学、岭南师范学院、韩山师范学院、广东石油化工学院、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、五邑大学、肇庆学院、广东药科大学云浮校区、广东技术师范学院河源校区。

“粤东西北高校振兴计划”建设高校将以“补短板”为核心，着力建设一批服务区域支柱产业发展的急需学科专业，加快补好应用型人才培养、师资队伍建设、科研创新、办学条件的短板。

“特色高校提升计划”则包含14所高校，分别为广东财经大学、仲恺农业工程学院、广东药科大学、星海音乐学院、广州美术学院、广州体育学院、广东技术师范学院、广东金融学院、广东警官学院、广东第二师范学院、广州航海学院、东莞理工学院、佛山科学技术学院、电子科技大学中山学院。

暨大华农华师重点建设学科数居榜首

在“冲一流、补短板、强特色”提升计划中，41所本科高校有147个重点建设学科。其中高水平大学建设高校有81个学科入选，重点建设高校51个，重点学科建设高校30个；粤东西北高校振兴计划高校共有27个学科入选；特色高校提升计划共有39个学科入选。

中山大学、华南理工大学根据国家“双一流”建设任务，自主确定学科建设口径和范围。据统计，暨南大学、华南农业大学、华南师范大学入选重点建设学科的学科数量最多，均为8个；深圳大学、南方科技大学均为6个；南方医科大学、广东工业大学、广州中医药大学均为5个；广东外语外贸大学、汕头大学、广州大学，以及新晋高水平大学重点学科建设高校的哈尔滨工业大学（深圳）、香港中文大学（深圳）、广东以色列理工学院则分别为4个。

省教育厅有关负责人表示，重点建设学科重点服务创新驱动，支撑产业转型升级和区域发展，覆盖哲学社会科学、自然科学、工程技术等重点领域，主要包含支撑高端装备制造、绿色低碳、人工智能、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等战略性新兴产业发展的学科。