2019年广东高中学考安排出炉！中职毕业生明年起1月份考试

记者近日从广东省教育考试院了解到，《关于2019年广东省普通高中学业水平考试工作安排的通知》已经印发。明年1月和6月各安排一次学考，考试时间分别为1月5日、1月6日和6月9日。

记者近日从广东省教育考试院了解到，《关于2019年广东省普通高中学业水平考试工作安排的通知》已经印发。明年1月和6月各安排一次学考，考试时间分别为1月5日、1月6日和6月9日。

其中，明年1月的考试报名时间安排在今年的11月12日～17日；明年6月的考试报名时间安排在明年4月16日～25日。

值得注意的是，从2019年起，普通高校招收中职毕业生考试（“3+证书”考试）全省统一文化科目考试提前到1月份进行，因故报考2019年普通高校招收中职毕业生考试的中职毕业生不得报考1月份进行的高中学考。

据了解，1月考试科目为语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学和生物学等9科，6月考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学和生物学等6科。

除语文科考试时长为120分钟外，其余各科考试时长均为90分钟。

报考对象方面

1月考试接受广东省2019年高中阶段教育（含普通高中、中等职业教育和技工学校，下同）应、往届毕业生和社会青年报名参加。

6月考试，接受广东省2019年高中阶段教育二年级学生及应、往届毕业生和社会青年报名参加规定科目的考试。

值得提醒的是，从2019年起，广东省普通高校招收中职毕业生考试（3+专业技能课程证书考试）全省统一文化科目考试提前到1月份进行，报考2019年广东省普通高校招收中职毕业生考试的中职毕业生不得报考1月份进行的普通高中学业水平考试。

《通知》明确，思想政治、历史、地理、物理、化学和生物学等科目考试成绩是普通高等学校招生录取依据之一，考生在规定时间内取得规定科目的普通高中学业水平考试成绩，是具备普通高校相关专业录取资格的必要条件，可以作为普通高等学校招生录取的资格条件和相关专业录取的依据之一。根据最新文件精神，本科批次文科、理科类专业三科普通高中学考科目成绩等级要求统一调整为2C及以上。

此外，语文、数学、英语等科目考试成绩可以作为高职院校分类考试招生和普通高中学生毕业及同等学历认定的主要依据。

据悉，1月考试成绩在2月下旬公布，6月考试成绩在7月中旬公布。

省考试院有关负责人提醒，符合条件并有报考意愿的学生留意报名时间，1月考试的安排在2018年11月12-17日，6月考试的安排在2019年4月16-25日。