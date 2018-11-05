“小别离”热度不减 “早留鸟”如何起飞？

“孩子今年9岁，想出国去读初中，需要先考雅思吗？”“并不想去太好的中学，担心孩子压力大。”“孩子今年5岁，想出国读小学，妈妈可以陪读吗？”……日前于北京开幕的中国国际教育展上，提供英国低龄留学全案规划与英国监护服务的英国英格龙教育展区两位工作人员正在解答几位家长的咨询。

“孩子今年9岁，想出国去读初中，需要先考雅思吗？”“并不想去太好的中学，担心孩子压力大。”“孩子今年5岁，想出国读小学，妈妈可以陪读吗？”……日前于北京开幕的中国国际教育展上，提供英国低龄留学全案规划与英国监护服务的英国英格龙教育展区两位工作人员正在解答几位家长的咨询。

加拿大温哥华教育局、皮尔逊教育局等加拿大中小学展区同样吸引了不少家长，甚至有家长咨询出国就读幼儿园的情况。

新东方联合调研机构今年5月共同发布的《2018中国留学白皮书》显示，越来越多的中国家长接受孩子在高中或高中以下阶段出国留学。该《白皮书》数据显示，中国家长对于小学阶段留学的意向达27%，中学阶段为29%，高中阶段为24%。

成立于1980年的加拿大南安大略中学向中国读初三以上的学生开放申请。“作为一所较早招收国际学生的高中，目前已有中国学生在读。今年是我们第二次到中国参加国际教育展，也是顺应中国家长的需求。今天不少家长前来咨询正反映了这种需求。” 中国国际教育展（北京）现场，南安大略中学的招生老师告诉记者，“中学阶段学费每年约在16万元人民币（包括学费及住宿费等）。”

在中国国际教育展上提供了丰富中小学资源的加拿大展区，让不少家长驻足咨询。“加拿大提供各年龄段的留学机会，接收低龄留学生的经验丰富。我们倾向于送孩子去皮尔逊教育局所属的中学。”带着12岁孩子观展的王先生，曾3次带孩子去加拿大旅游，“也顺道看了看加拿大的中学，觉得孩子比较适合。”

新东方前途出国美国中学部业务总监赵耀认为，留学生年龄结构正呈下沉趋势。她举例说，在新东方前途出国，以前负责去美国读中学的部门叫“美高部”，现在叫“美中部”，从用词即可看出留学人群年龄的变化。从咨询人群来看，过去到美国读书的低龄中国学生多是读高中，现在低龄留学生的年龄有所下降。

“超低龄”留学引人关注

在英国英格龙教育展位前，有家长问：“孩子现在2岁半，想到英国读幼儿园，有申请渠道吗？”

来自英国和加拿大的几位负责中小学留学业务的招生代表告诉记者，在今年的中国国际教育展上，类似上述咨询幼儿园留学的家长增多。“家长关心的问题集中在幼儿园的安全是否能够保障、是否可以申请陪读签证、陪读方是否可以在当地工作等。”加拿大皮尔逊教育局的招生代表说。

有业内专家将幼儿园和小学阶段出国留学称为“超低龄留学”。对“超低龄留学”，有观点认为是家长教育焦虑的体现，有观点认为是父母留学观念成熟的结果。

孩子在英国一所私立小学留学的李敬（化名）告诉记者：“我选择带孩子到英国读小学，经过了慎重考虑。我和孩子爸爸的选择主要基于孩子的性格，即使在国内读书，我们也准备送他到国际小学。但在北京，入读好的国际小学和出国读书花费差不多，于是我们还是选择出国体验。”对做陪读妈妈是否牺牲太大这个问题，李敬认为，也可以趁陪读给自己充电，“我只想让孩子在小时候接受国际化的教育，体验多元文化，到中学阶段会让孩子自己选择。”

考量标准不只经济能力

相关留学专家表示，从出国读高中到出国进幼儿园，留学群体的构成虽然在变化，但父母对孩子教育寄予厚望的心理是一致的。值得关注的是，学生年龄不同，陪伴方法、教育方法等也不同，如何做出适合自己孩子的选择，经济能力并非唯一标准。对国外学校的了解度、对国外中小学教育体系的熟悉程度、孩子能否适应新环境、陪读方能否适应新的文化圈等都应该纳入考量范围。

同时，国外中小学的类型及教育水平均有差别，好学校的申请竞争激烈。以英国为例，截至2017年1月，全世界有超过5万名国际学生选择在英国的私立学校学习，约占总人数的10%。“全英私立学校类型多样，有些学校为单一性别学校，仅招收男生或女生；有些学校为男生女生混合学校，性别比例均衡；有些学校只招收走读生或寄宿生；有些学校会对新生择优录取；有些学校招生时看重学生各个方面的能力……建议家长结合孩子的自身情况，仔细判断就读哪类学校更为合适。”英国文化教育协会相关负责人告诉记者。

“在是否送孩子出国留学这个问题上，家长要理性。我也见到过北京一些小区内，某个家庭送孩子出去，有的家庭马上跟风办理。出国留学应是家长对孩子教育模式的自主理性选择，而不是攀比之下的冲动选择。”李敬说。