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大学出台新规严把“毕业关” 网友呼吁全国推广

2018-10-22 08:38 来源：重庆晨报
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　　学分不达标 18名本科生降为专科

　　大学出台新规严把“毕业关”，网友呼吁“全国推广”

　　近日，华中科技大学18名学生，因学分不达标从本科转为专科。一石激起千层浪，原本抱着“熬过了高考，进大学就能轻松过”想法的大学生们感到了压力山大。

　　其实，这学期开学前夕，教育部就印发通知，要求各高校提高课程教学质量，切实加强学习过程考核，加大过程考核成绩在课程总成绩中的比重，严格考试纪律、严把毕业出口关，坚决取消“清考”制度。

　　19日，本报记者了解到，尽管目前本科生“降级”的事在我市高校还没出现，但不少市内高校已制定了严格的学籍管理办法，每学期对学分有严格的要求，作业未完成、考试不合格的同学有留级、退学等严厉的处理办法。

　　2017年，西南大学制定了《本科学生学籍管理办法》标明，全日制普通本科各专业基本学习年限为4年，按4年制定培养方案，实行学分制管理。学生在校学习年限一般为4年，可以分阶段在3-6年内完成学业。

　　其中“第七章学业警示与退学”明文规定，学生每学期(实习学期和毕业学期除外)修读学分数一般不宜低于16个学分，学生在校期间必修课程考核不合格累计达12学分(重修合格的不计)，学校对其给予书面学业警示，学生经学业警示、必修课程考核不合格累计未达到24学分(重修合格的不计)，或其他原因学业困难，可以申请留级或降级。另外，学生未经学业警示，必修课程考核不合格累计直接达到24学分(重修合格的不计)，应当留级或降级。

　　办法中，列举了9种退学处理的情况，其中在学校规定的学习年限内(含休学和保留学籍的时间)未完成学业的；经学业警示后，在校期间必修课程考核不合格累计达到24学分(重修合格的不计)的；学生学业困难留级或降级后，必修课程考核不合格累计达到24学分(重修合格的不计，留级或降级前不合格的不计)的；未经学业警示，必修课程考核不合格累计直接达到24学分(重修合格的不计)、且不申请留级或降级的；未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；其他不能完成学业、应予退学的情形。

　　《重庆交通大学普通本科学生学分制学籍管理规定》明确本科各专业的标准学制以教育部规定为准，实行学年学分制。学生应在弹性学习年限内完成学业，学制四年的学生，应在入学取得学籍后的3～6年内(含休学)完成学业；学制五年的学生，应在入学取得学籍后的4～7年内(含休学)完成学业。

　　学生在读期间，每学期开学补考后必修、限选不合格学分累计≥10学分的，学生所在学院予以书面学业警示，由所在学院送达学生本人并做好相关记录。学校每学年开展一次集中学籍处理，学生补考后必修、限选不合格学分累计≥20学分的，学校可予退学处理。

　　本科生降级可全国推广

　　声音

　　商丘工学院副校长王峰在微博上评论说，华中科大从严治校给混日子的大学生敲响了警钟，这正是对学生负责、对教育负责、对民族和国家的未来负责。

　　曾担任北京大学教务部副部长的卢晓东研究员撰文表示，从北大过去多年的教育实践看，“本科转专科”在为学校提高教学质量、为“困难学生”后期发展提供出路等方面，做出了不少贡献。

　　网友@“中科大胡不归”：高校严进严出是好事。既然有专升本，当然也应该有本转专。没人能担保你一定能拿到本科学位，任何时候都需要努力。

　　网友@钱多朵说：早该如此！

　　网友@多做善事a：支持校方！这是对学生负责！对社会负责！

　　网友@永远开怀的笑：请所有大学推广。

　　但也有网友对“本降专”的做法提出了质疑。

　　网友@“ImFynn”：本科如果不达标应该延迟毕业吧，再不过直接退学。专科是注重培养专业技能型的院校，别让专科做“接盘侠”可以吗？

　　网友@“S.Y.1980”：直接劝退不就行了，别浪费家里钱，转到专科就能好好学了吗？

　　网友@“符澜刻”：反对本科院校的“混混”本科毕不了业就转专科毕业，会导致社会上对专科毕业生的观感不好。（记者 黄晔）

编辑： 唐巧燕

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