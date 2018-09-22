毕业生找工作需“对味”又“对路”

安利（中国）2019届管理/专才培训生校园招聘开启

虽然全球主要经济体目前增长放缓，但随着我国整体经济形势稳中向好，对未来中国经济前景的看好驱使企业加快了人才储备的步伐。9月21日，安利（中国）2019届管理/专才培训生校园招聘正式启动，将面向全国应届大学毕业生招聘管理培训生和专业人才培训生两大类共20余个岗位，为公司发展储备优秀的管理型和专家型人才。

安利（中国）总裁余放女士勉励大学生要做勇闯未来的“超级玩家”

打破传统校招宣讲的格式化流程，安利今年把宣讲会搬进了位于广州珠江新城的体验馆，来自中山大学、华南理工大学等重点高校近200位应届毕业生亲临现场，通过形式丰富的参观体验活动，如体验馆参观、简历辅导、面试辅导、职业规划咨询等，配合安利（中国）高管团队的主题演讲、往届优秀培训生代表的经验分享，令大学生们不仅对安利有了直观深入的了解，也让他们对即将踏入的职场生活有了全面清晰的认知。宣讲会通过智联招聘平台开通了同步线上直播，数万名大学生在线观看并参与互动。

安利（中国）总裁余放表示，安利扎根中国23年，人才是最重要的发展动力，随着安利近年推动的数字化、年轻化的战略创新，安利希望吸收优秀毕业生，通过跨部门轮岗、领导力培训等内容，使他们全面了解商业运作，培养专业技能和领导才能，为他们打造清晰的职业发展道路，未来能够成为公司的骨干管理者。

沉浸式应聘体验，让找工作更“对味”

2014年安利全面启动了体验战略，线下建设体验实体，线上打造数字化体验平台。为了让大学生们提早对公司和职场有更深入的了解和认知，安利开创了“沉浸式体验”校园招聘，帮助毕业生找到更“对味”的工作。

大学生参观安利体验馆，了解企业文化

9月开学季，一台安利校招快闪车驶进了广州大学城，开始了为期三天的校园招聘路演，快闪车上不仅可以对安利企业文化和全线产品进行体验，现场还能获得面试官的一对一指导，例如修改简历和提升面试技巧，这种创新的落地宣传方式让同学们感到惊喜，收获了他们的口碑点赞。

人力资源部对大学生进行面试辅导

在后续的面试环节中，安利还将安排工作环境参观、工作团队见面等环节，帮助毕业生提前熟悉工作环境和工作团队，用沉浸体验的方式，促进企业和毕业生的相互深入了解，提升招聘流程效率和满意度。