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高三生快看！广东高职院校排座次

2018-09-21 07:41 来源：南方网
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广东省教育厅最新发布2018年度高等职业教育“创新强校工程”考核评审结果公示。

据统计，全省共有80所高职学校参与考核，其中评为A的高职院校共有28所，评为B的高职院校有35所，评为C的有17所。

分析上表，得出以下结论与趋势：

1.考核总分在70分以上的学校共有6所，分别是：深圳职业技术学院（80.29分）、广东机电职业技术学院（76.28分）、广东轻工职业技术学院（74.94分）、中山职业技术学院（73.56分）、深圳信息职业技术学院（73.2分）、顺德职业技术学院（71.93分）。

2.深圳职业技术学院以80.29分的高分成绩位列第一，与最低分的广东亚视演艺职业学院（30.56分）相差了49.73分。

3.什么分数可以考上深圳职业技术学院？

从学考录取分数线来看：

深圳职业技术学院在2018学考录取中，投档最低分为文254分，理247分。而学考录取的省控线为文170分，理科150分。深职的文科最低录取分数线比省控线高出84分，理科高出97分。

从高考录取分数线来看：

深圳职业技术学院2018年高考录取分数线无论是市内还是市外，都比本科线（文科443，理科376）要高，文科高于本科线57分，理科高于本科线62分。

由此不难看出，想要考上深职的同学，高考成绩最起码要高于本科线60分。

来源：据广东省教育厅官网、知名教辅机构数据综合

编辑： 唐巧燕

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