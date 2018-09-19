专访｜走在前列　省实探索新模式积极迎接新高考改革

近日，南方网记者对广东实验中学校长全汉炎进行专访，看看名校如何看待并应对新高考改革？

整洁的衣着，匆忙的脚步，奔赴各区参加各分校的开学典礼，是广东实验中学（下称省实）校长全汉炎开学伊始的工作缩影。今年是全汉炎校长在省实工作的第28个年头，睿智、务实、自信、健谈，是记者对这位“老省实人”的第一印象。

随着新高考改革方案的推进，今年广东即将对高一新生实施“3+3”选课模式，作为广东名校典范，省实一直追求着实验性、示范性、创新性的教育理念，省实将有哪些创新举措迎接新高考改革呢？近日，南方网记者带着这个问题对广东实验中学校长全汉炎进行专访，看看名校如何看待并应对新高考改革？

广东实验中学校长全汉炎

聚焦

广东“3+3”新高考综合改革政策即将实施

“育才造士，为国之本”。2014年9月，国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，勾勒出新一轮高考改革方案的清晰轮廓。随后，上海、浙江两地率先试水高考综合改革。此次改革的目的，是打破唯分数论和文理分科区隔，同时增加高校自主权、学生选择权和选课自由度，是国家对创新型人才的需求呼唤。

“文理不分科，语数英三科必考，其余科目3+3，取消一二本批次区别......”这四年，上海、浙江针对新高考改革方案作了诸多尝试，如何扩大学生自主选择权？如何保证综合评价的科学性？如何分配学校师资教学结构？上海、浙江两地面临着重重挑战，探索出了许多值得借鉴的做法。

按照全国各省高考改革时间进度表，2018年广东将正式实施“3+3”的新高考综合改革方案。这意味着从学生、家长到学校，广东都亟须了解新政并尽快做好应对措施。

声音

新高考改革是“大进步”还是“增负担”？

新高考实施的这四年，社会的声音褒贬不一，有人说新高考改革是推动教育界发展的一次大洗礼，有人担心这是增加学生、家长、老师甚至学校各方面的负担，这是否会影响到原本的社会教育秩序呢？可以确定的是，大家认为当前“一考定终身”的考试模式并不理想，形成完善的“分类考试、综合评价、多元录取”的考试招生模式刻不容缓，这也是推动高考改革的源动力。

从上海和浙江的试点工作可以看出，当前新高考改革存在着师资结构性失衡，走班制教学纷繁复杂的问题。而随着上海和浙江第一轮新高考在高中学校试点的结束，第一批试点高中学校毕业的学生已经进入高校就读。这一批学生已经具备了“新高考特征”：他们知识结构更具选择性，综合能力更具挑战性。新高考改革的方向已是人才培养模式的必然趋势，是社会发展的必然选择。

身处沿海的广东，一直以来是改革开放的先行地，是教育发展的重要支撑。改革过程中必将迎来重重挑战，广东是否能继续发扬“敢为人先”的精神，实践探索出因地制宜的方案，各方拭目以待。

举措

探索走班新模式，确保“走而不乱”

“新高考政策的改革，在大家还在摸索阶段的时候，省实要率先做出一些经验，抓住机遇，把握主动权，引领社会，起到示范性作用。”全汉炎校长自信满满地对记者说。

广东实验中学

新高考“3+3”的选课模式将会产生20种“风格各异”的科目组合。考生如何选课？学校如何管理？教师如何分配？四年间，省实多次选派优秀教师前往全国各地调研，充分研究“走班制”的优缺点，探索新高考方案下走班制教学的模式。他们认为，面对新的高考方案和教育教学模式，学校、教师、家长、学生各方面都需要重新学习，改变认识。

全汉炎校长告诉记者：“省实将积极推进软硬件配套设备，结合实际探索较为完善的开课和走班策略，保证足够的设备、课室和师资，满足学生自主选择的权利，确保走班制‘走而不乱’。”

目前，省实已形成“一校九区”集团化办学模式，这一定程度上也可解决“走班制”师资不足的问题。

新高考改革下的＂走班制＂将会面临德育管理的缺失。全汉炎校长介绍，省实将建立全员导师制，落实全员德育教育模式，任课教师既要完成学科教学任务，也要承担学生管理责任，保证学生综合素质的全面提升。

规划

开设创新课堂，建设信息化校园

随着新高考改革方案的推进，生涯教育将成为中学的必修课。省实将倡导全员生涯规划指导意识，全面实施学生生涯规划指导。

如何激发学生兴趣？有效指导学生进行生涯规划？当前，省实已多次开展职业教育日等活动，邀请数十名在各行各业取得显著成就的专业人士担任学生职业教育导师，引导学生进行生涯规划选择。今年，省实更是突破创新，与南方网联合，开展“高考实验室”等生涯规划趣味体验类公益性活动，创新全媒体教学方式，开设实验示范课堂，以“小活动大传播”的理念，通过网络传播，影响全省乃至全国其他各中学。

高考实验室活动现场

全汉炎校长表示，接下来省实还将重点推进信息化校园的建设，在广东省教育厅指导下的顶层设计基础上，建设一套符合省实教育集团和“走班制”选课的大数据智能管理平台。

呼吁

以“正能量”的心，积极探索新模式

“高考改革对于学生的综合素质发展将起到一个良性的导向作用。”全汉炎校长建议，高一学生要全面提高综合素质，均衡学习每一门科目，熟悉学校、老师、课程，做好升学和职业规划。切勿过于功利，过早偏科。全汉炎校长寄语莘莘学子，“心中有道，自信自强，求实创新；心中有大家，躬行达道，敦厚忠恕。”

新高考政策已是当前教育发展的必然趋势，在浙江、上海推行政策的基础上，省实不断探索，从学生走班的模式到师资结构的优化，再到信息化校园的建设，都证明了这不是一场简单的改革，更是“一场牵一发而动全身”的变革，它将会对基础教育、高等教育产生更为持续和深远的影响。虽然在改革的过程中会遇到许多困难，但改革最重要的应是坚持。全汉炎校长也呼吁各中学要用“正能量”迎接新高考改革，社会各界也要用“正能量”的态度对待新高考改革，共同营造出“正能量”的氛围。