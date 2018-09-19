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进入开学季，防骗攻略要牢记！

2018-09-19 15:44 来源：南方网
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近期，各大中小学校陆陆续续迎来了“萌新”报到，一些诈骗分子也开始忙碌起来，“变着花招”对学生实施欺诈行为。有的冒充资助工作者，通过电话、短信、微信等途径，谎称发放奖助学金，引诱学生和家长上当受骗，窃取个人信息、骗取钱财；有的抓住部分大学生超前消费、过度消费的心理，利用虚假宣传，诱骗学生陷入“套路贷”“高利贷”“回租贷”等陷阱，“小贷”滚成“巨债”。

全国学生资助管理中心日前发出2018年第5号预警，郑重提醒广大学生和家长↓↓↓

第一，不轻信陌生电话

无论是哪个单位或者个人提供资助，都不会要求在电话中告知身份证号、银行卡号等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作，如遇此类情况，请先向学校老师和当地教育部门咨询，千万不要擅自按照对方要求操作，以免上当受骗。

第二，不贪图“小便宜”

在各类金融服务消费活动中，要认真阅读相关合同条款，提高甄别和抵制能力，天下没有免费的午餐，“说”得越好听，挖的“坑”便越深。不要因为贪图“小便宜”而上了不法分子的当。

第三，不盲目攀比消费

学生的主要任务是学习和成长，广大学生要养成自强自立、艰苦朴素、文明健康的生活习惯，合理安排生活支出，做到量入为出、勤俭节约、理性消费、科学消费。不要将“开学季”变成“烧钱季”，坚决远离不良“校园贷”。

第四，不泄露个人信息

广大学生要时刻绷紧自我保护这根弦，保护好个人信息和隐私，妥善保管个人各类证件，不随意出借自己的身份证件、不轻易将个人信息和隐私告知他人。注意留存消费服务相关凭据与证据，当合法权益遭受损害时，第一时间与同学、老师和家长商量，运用法律武器保护自己。

来源：微言教育

编辑： 唐巧燕

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