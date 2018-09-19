高收费幼儿园值得报吗？

不过不可否认的是，学前教育资源结构不合理，是多区遇到的共性问题，优质学前教育学位供不应求，确有必要探索多种模式增加公办幼儿园或普惠性民办幼儿园的占比。

日前，珠江新城有家长收到一份通知，一家英语培训机构的上课地点改到一家幼儿园，这家名为启赋的幼儿园原对外宣传的是9月开学，有家长表示，幼儿园标出每月近万元的学费，这个价格有些难以负担，或是招生不理想导致无法如期开园，而幼儿园方面则表示，预计在国庆后会开园。事实上，近年来定位高端的幼儿园不断在市场上出现，但运营却并非易事。

业内人士表示，珠江新城规划了多个住宅小区，并逐渐成为豪宅聚集地，区域定位及社会资本的进入让区域不少幼儿园定位高端，家长报读时需要注意查验资质，是否符合教育部门的招生规定。不过不可否认的是，学前教育资源结构不合理，是多区遇到的共性问题，优质学前教育学位供不应求，确有必要探索多种模式增加公办幼儿园或普惠性民办幼儿园的占比。

教育部门：小区配套幼儿园要求是普惠型

近日，一直在为孩子报读幼儿园而奔波的张女士发现，本应该9月开学的启赋幼儿园并未如期开园，而一家英语培训机构则发出通知，表示将和启赋幼儿园强强联合，达成战略合作伙伴关系，将培训课上课地址改在启赋幼儿园。“每月9800元的学费太高，我们觉得难以承受。”有家长对记者表示，曾去咨询过教育部门，作为小区配套幼儿园最高收费不得超过1350元，幼儿园还没有拿到验收审核证招生就属于违规招生，教育部门会来查处。对此，幼儿园方面则表示，学费目前还没有定下来，不过预计幼儿园将会在国庆后开园。

张女士近期一直为报读幼儿园的事纠结不已，女儿就要到读幼儿园的年龄了，虽然住在珠江新城，但不是“土豪”，只是工薪收入的张女士对高收费的幼儿园难以负担，她将入园目标定在中档幼儿园，但周边十几个幼儿园了解下来，张女士发现为女儿找个合适的幼儿园非常困难。

金穗幼儿园和猎德幼儿园是区域内少有的公办幼儿园。天河区教育部门办幼儿园2018年面向社会电脑派位招生的比例为90%，其中，教育部门举办的小区配套幼儿园，面向社会电脑派位招生的学位，优先考虑本区户籍小区业主子女入园，剩余学位面向社会电脑随机派位进行分配。从2018年小班招生人数来看，珠江新城猎德幼儿园计划招5个班，共113人，而其小区业主子女达到124人，小区业主子女入园都一位难求，剩余面向社会电脑随机派位学位为零。金穗幼儿园电脑派位数也只有45名。进入公办幼儿园的几率非常低。

而民办幼儿园中，春田幼儿园、力迅上筑幼儿园（米洛幼儿园）、海滨幼儿园、南国实验幼儿园，大多优先考虑小区业主，名额也非常紧张。汇悦天启、万锦幼儿园、佐治亚幼儿园、莱茵宝贝幼儿园、启赋幼儿园、圣心国际幼稚园则是定位高端的幼儿园。

对此，天河区教育局有关负责人对记者表示，对于小区的配套幼儿园都要求是普惠型幼儿园，也要求珠江新城配套的小区幼儿园要签承诺书，遵守普惠幼儿园的收费标准，天河区普惠性民办幼儿园的保教费价格标准是：未评估幼儿园保教费为1350元/月以下，区级幼儿园、规范化幼儿园保教费为1550元/月以下，市级、省级示范性幼儿园保教费分别为1700元/月、1800元/月以下。而一些自找场地的幼儿园则没有受此限制。

业内人士表示，在报读幼儿园时要仔细查验幼儿园资质，尤其是一些高端幼儿园，要查清楚其是否具有招生资格，可以去教育主管部门咨询。去年底，曾被冠以“国内最贵早教”“天价幼儿园”的广东狮子公学教育控股有限公司发布公告，称公司开办以来连年巨额亏损、严重资不抵债，进入破产清算程序，位于二沙岛的无边界幼儿园也无法开园。公告中表示，狮子公学投入超过1000万元的二沙岛园区因为消防审核不通过，无法投入使用。据悉，幼儿园并没有在教育部门登记注册过，只是在工商部门登记过是一间教育公司。

记者探秘:十多万元年学费究竟学什么

据悉，目前珠江新城幼儿园主要有三类，普惠型幼儿园、语言教学特色幼儿园以及纯国际化幼儿园。10月，珠江新城将再开一家高端幼儿园，一年的学费14.8万元，堪称广州定位最高端的幼儿园之一。

年收费十几万元的幼儿园究竟学什么？即将在珠江新城开学的道禾幼儿园的广州运营总监李珍对记者表示，道禾幼儿园是以中国传统文化结合国际化现代教育为特点，以二十四节气美学作为主体课程，孩子要修习六艺。每个班会配置一名中文主班老师，一名专职外教老师、艺术老师、生活辅导老师、体育老师等。即使是校服也是请广绣大师来设计的。高端幼儿园的课程设置以及师资配备投入高，都成为高端幼儿园学费高企的原因。

从《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》来看，民办教育分为非营利性和营利性分类管理，义务教育阶段不允许举办营利性民办学校，给非义务教育阶段的高等教育和学前教育带来很大的投资空间，大量的资本和人才涌入幼教行业，幼儿园高端化趋势也不足为奇。雅居乐教育集团投资中心总经理刘韫珊表示，目前教育投资是一个风口，很多资本竞相进入。在过去一年，雅居乐教育在全国范围内成功并购了32个幼儿园项目160多所幼儿园，在广州也有高端幼儿园运营。对于民办幼儿园，刘韫珊表示，“新民促法”确定了民办教育营利性和非营利性分类管理制度，很多人认为是对学前领域的冲击。但是，他认为“送审稿”对学前教育市场（重点是幼儿园领域）会有积极的规范作用，让幼儿园市场走出目前的鱼龙混杂、良莠不齐的无序竞争状态。

模式探索:增加公办或普惠民办幼儿园占比

从6月广州公办幼儿园“抢位大战”来看，报读比例达3.5:1，学位紧俏。根据去年年底广州市教育局公布的数据，全市共有幼儿园1798所，其中公办园570所，占比为31.7%。学前教育资源结构不合理，是多区遇到的共性问题。业内人士表示，珠江新城优质学前教育学位供不应求，“村改居”地区教育用地星星点点，难以找到合适的土地开办规范化幼儿园，因而看护点、无证园应运而生。随着二孩增多，学位需求量增大。在这样的情况下，有必要探索新的模式来增加公办幼儿园或普惠性民办幼儿园的占比。据了解，天河区预计到2022年学前教育学位缺口达1万多个，为此今年该区放宽了办园规模，探索建设微小型幼儿园。公办学位不足的问题也列入相关部门的工作重点。根据《广州市发展学前教育第三期行动计划（2017~2020年）》，到2020年，全市普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上；力争公办学位数占幼儿园学位总数的50%。（广州日报讯全媒体记者 刘丽琴）