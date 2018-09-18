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2018年下半年广东省全国大学英语四、六级考试报名即将开始

2018-09-18 10:45 来源：南方网
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　　我省2018年下半年全国大学英语四、六级考试笔试（以下简称CET）和口试（以下简称CET-SET）的报名时间公布了！考生须在9月26日10:30至10月8日17:00期间（具体报名时间安排以各学校通知为准），完成笔试和口试科目的报名及缴费。相关报考事项速往下看吧~

　　一、报名资格

　　（一）CET报考资格为全日制普通高等院校本科、专科在校生，全日制成人高等院校本科、专科在校生，在籍研究生。修完大学英语四级课程的学生可报考英语四级，修完大学英语六级课程且英语四级成绩达到425分的学生可报考英语六级。非在校生不能报名考试；本校已设考点的在校学生原则上不得跨校参加考试。

　　（二）CET-SET报考资格为完成对应级别笔试科目报考的考生，即完成本次CET4笔试报名后可报考CET-SET4，完成本次CET6笔试报名后可报考CET-SET6。报名参加笔试的考生可自主选择是否报考同一考次的口试。

　　二、报名费用

　　（一）根据《省物价局省财政厅关于调整我省全国大学英语四、六级考试收费标准的复函》（粤价函〔2013〕13号），我省CET（含日、俄、德、法等少数语种）笔试收费标准为每人每次36元。

　　（三）根据《国家发改委、财政部关于重新核定全国大学英语四、六级考试收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2008〕3699号），口试报考费标准为每人每次50元。

　　三、报名时间及方式

　　从2018年下半年开始，CET及CET-SET报名使用全国统一网上报名系统，报名网址为http://cet.etest.edu.cn/。考生须在9月26日10:30至10月8日17:00期间，完成笔试和口试科目的报名及缴费。为确保口试机位有效利用，报名工作分两批开始，第一批时间为9月26日10:30-9月28日10:30：同时开设笔试与口试的考点考生开始报名，口试报名仅对本校考生。第二批时间为9月28日10:30至10月8日17:00：全省笔试的考生开始报名，口试报考同时对全省考生放开。具体报名时间安排以各学校通知为准。

　　网上报名系统客服电话：010-62987880，工作时间：8:30-12:00，13:00-17:00，国庆节假期(10月1日-7日)期间报名服务正常，如无特殊情况，暂停电话客服。

　　四、报名操作事项

　　（一）报名期间，考生进入报名网站，先注册，登陆后按照页面的操作指引进行学籍信息验证、笔试报名、缴纳笔试考试费用，如果需要报口试的考生，在笔试报名完成后，再按操作提示报考口试并缴纳口试考试费用。需要注意的是考生报名后须在规定时间内缴纳考试费用，未缴纳相应科目考试费用，则报名操作不成功。

　　（二）完成笔试科目报名及缴费后，由于口语考位已满或暂未开放，可能会造成暂时无法报考对应口试科目。考生可随时登录系统进行查看。

　　（三）如考生在报名时发现自己的学籍信息有误，应联系所在学校进行修改后再上网报名。

　　五、开考时间及科目

　　CET考试时间为12月15日，开考科目为英语四级和六级。CET-SET考试时间为11月17至18日，其中17日开考英语四级口试，18日开考英语六级口试。

　　2018年下半年CET及CET-SET开考时间及科目

　　CET考试时间

　　CET-SET考试时间

　　英语四级口语考试（CET-SET4）考试时间为11月17日（F183次），英语六级口语考试（CET-SET6）考试时间为11月18日（S184次），具体场次安排如下：

　　六、准考证打印

　　口试准考证打印开始时间为11月12日，笔试准考证打印开始时间为12月3日。

广东省全国大学英语四、六级考试

口试考点一览表

（广东省教育考试院）

编辑： 唐巧燕

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