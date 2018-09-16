4万人报名法律职业资格考试

今年的国家统一法律职业资格考试制度，是在十六年国家司法考试制度基础上调整完善的新制度。市司法局昨天透露，今年北京地区报名考试41836人，居全国第二，仍为全国最大独立考区。报名人员中男性比例41.8%，女性比例58.2%；35岁以下考生比例82.9%，最大年龄70岁，最小18岁，平均年龄28岁。

今年的国家统一法律职业资格考试制度，是在十六年国家司法考试制度基础上调整完善的新制度。市司法局昨天透露，今年北京地区报名考试41836人，居全国第二，仍为全国最大独立考区。报名人员中男性比例41.8%，女性比例58.2%；35岁以下考生比例82.9%，最大年龄70岁，最小18岁，平均年龄28岁。

今年北京考区报名参加考试的人数接近4.2万人。考试分两个阶段，分别是9月22日的客观题和10月20日的主观题考试。9月22日客观题实行计算机化考试，共设96个考点、907间考场，分布在东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、昌平、大兴、房山10个区，参与考务的工作人员近6000人。

市司法局有关负责人表示，由于今年是国家统一法律职业资格考试元年，也是第一次实行计算机化考试，制度新、方式新、模式新，对考务人员政策理解、考务流程操作和考试规则掌握提出了新的、更高要求，人员培训任务重。

另外，考点有大学、中学，还有社会培训机构和成人教育学校等,为组织协调、考场管理、应急处置等考务管理工作提出了新要求。今年考试分为两个阶段，考务工作首尾相连，间隔时间短，需要在考务安排和精力体力各方面做好打持久战的准备。两次考试、两种方式，考场要求、考试规则和组考模式各不相同，组织实施难度增大，市司法局将投入更多的人力、物力、精力与时间加以保障。

为进一步强化安全等级措施，严控安全风险，所有考场将全部推行集人像比对和身份识别功能为一体的考务安全管理系统，即考生在进入考场前，需进行人像比对和身份识别，确保考生身份准确，考试规范，考场严肃与安全。为防止考生相互抄袭作弊，在每台计算机上粘贴防窥膜。