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新高考选科法则：各科对应什么专业？

2018-09-13 09:50 来源：信息时报
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　　新高考的“6选3”选科模式，排列组合有20种不同的选法。除了语文、数学、外语3个固定科目外，还要自主选择任意3科。“任意3个科目”，到底是选择喜欢的？还是选择容易拿高分的？

　　【按大学专业选科】

　　从2017年第一批新高考试点地区浙江、上海来看，物理因为难度高，被很多学生打进“冷宫”，结果去年高考更容易被重点大学好专业录取的，恰巧是那些选了物理并发挥不错的考生。

　　可见，选科与高考填报大学、专业有紧密的联系，因此，各个学科对应能选哪些专业，我们都应提前做了解。

　　1、物理：物理学与信息技术、新材料技术、新能源技术、航空航天技术、生物技术等有重要作用，想在未来从事上述相关行业，就必须学好物理。

　　2、化学：化学已成为生命科学、材料科学、环境科学、能源科学、信息科学等领域的重要基础。

　　3、生物：生物科学是自然科学中的基础学科之一，是研究生物现象和生命活动规律的一门科学。它是农、林、牧、副、渔、医药卫生、环境保护及其他有关应用科学的基础。

　　4、政治：思想政治与教育学、文学经管等方面的专业有很大的关联！

　　5、历史：历史必修课学习，使学生学会从不同角度认识历史发展中全局与局部、历史与现实、中国与世界的内在联系；培养学生从不同视角发现、分析和解决问题的能力，提高人文素养，形成正确的世界观、人生观和价值观。

　　通过选修课的学习，让学生更好地发现自己的兴趣，从而学会学习、学会独立、学会生存。

　　6、地理：地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。地理学在现代科学体系中占有重要地位，在解决当代人口、资源、环境和发展等问题中具有重要作用。

　　【按照高校要求选科

　　新高考带来的变化之一就是未来填报志愿，大家注重的不单是学校，还会以专业为主去选择。

　　这里分为四种情况：

　　1、有高校指定1门科目的，考生必须选考该科目方可报考；

　　2、有高校指定2科或3科要求均需选考的，考生均需选考方可报考；

　　3、有高校指定2科或3科要求选考其中一门的，考生选考其中一门即可报考；

　　4、有高校指定“不提科目要求”的，考生选考任意3科均可报考该专业。

　　从今年的招生要求看，很多985院校都是不提科目要求或者要求必选一个科目。高考生在做选择时应该要考虑分数、大学、专业这些因素，做出一个最优的决定。

（来源：综合网络）

编辑： 柯丹洁

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