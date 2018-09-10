00后进入大学，华工今举办开学典礼

“带着00后的标签，你们有着什么样的特质？对大学有着怎样的期待？希望自己在大学里成为什么样的人？而大学该如何来拥抱你们，为你们提供更好的发展平台，提供更加个性化、更加多样化的教育？”

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）“带着00后的标签，你们有着什么样的特质？对大学有着怎样的期待？希望自己在大学里成为什么样的人？而大学该如何来拥抱你们，为你们提供更好的发展平台，提供更加个性化、更加多样化的教育？”9月10日，中国第34个教师节来啦。王迎军校长在华南理工大学开学典礼，作为教师阐述了自己对新时代人才培养的思考。

华南理工大学2018年新生开学典礼在大学城校区体育馆、学术大讲堂和五山校区海丽文体中心三个会场同步举行，在大学城校区体育馆、学术大讲堂和五山校区海丽文体中心三个会场同步举行。

作为国家“双一流”建设A类高校，华南理工大学正走在强势发展的快车道上。优势学科群、高水平师资队伍、顶尖研究平台、国家级“双创”示范基地、丰富的社会实践、“华南金牌大学”的荣耀……这些一流大学独具的风气和格局，将使得2018级新生在信念、能力和人格这三个维度收获新的成长。

“好的大学，一定不是一个安逸窝，一定不是‘减负’，而是‘增质’的”，王迎军指出，让2018级新生在大学里更好的全面发展，是华南理工大学的使命，也是2018级新生一定要百倍珍惜的难得机会。

“这三个预期的最终实现，还要取决于同学们的认知和行动”，王迎军期望2018级新生要勇担历史使命、挺立时代潮头，要不断提升创新精神和创造能力，要收获感动和感恩、体悟真诚和包容、涵养正义和勇气，成为更有高度、更有力度、更有温度的人，和优秀的人同行，成长为更优秀的自己，去打造更美好的世界。

今年华南理工大学本科新生6182人，研究生新生6644人。学校决定对2018级部分优秀本科新生予以表彰，为蔡靖怡等63位新生颁发了每人1万元的优秀新生奖学金，为陈康等28位新生颁发了每人3000元的高校专项“筑梦计划”新生奖学金。同时，学校还对2017年优秀博士和硕士学位论文作者及其指导教师、2018年春季优秀博士创新基金资助对象进行了表彰。

学校党委书记章熙春为2018级优秀本科新生代表颁发“优秀新生奖学金”，鼓励他们再接再厉、再创佳绩，激励广大新生在新的人生起点蹈厉奋发、追求卓越。李正宣读了相关表彰决定并为优秀博士、硕士学位论文获得者代表以及优秀博士学位论文创新基金获得者代表颁奖。

教师代表、电子与信息学院院长薛泉在致辞中寄语1018级新生成为独立思考、懂得选择、追求高远的华南理工人，在华南理工大学拥有一段硕果累累、值得回味一生的美好时光。

高年级学生代表、华南理工大学“十大学生共产党员、共青团员标兵”、 建筑学院2017级博士研究生王奕程与新生分享了华园的温暖、宽容、创新，让身处其中的学子学会感恩、懂得回馈，开拓眼界、放飞梦想，学习知识、增长才干。

新生代表、计算机科学与工程学院2018级本科生张向文对未来的学习生活充满着好奇与期待，希望自己可以在这里追逐梦想、成长成熟、报效国家。恰逢教师节，他还带领全体新生给老师们送上暖心的节日问候。