华南理工大学实践团队井冈山上重温革命精神

2018年“井冈情·中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动正在井岗山上进行，华南理工大学学子走进井岗山重温革命精神，传承红色基因，让红色基因在新时代发散出时代光芒。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/史松坡）2018年“井冈情·中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动正在井岗山上进行，华南理工大学学子走进井岗山重温革命精神，传承红色基因，让红色基因在新时代发散出时代光芒。

“井冈情·中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动由共青团中央学校部、全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心共同组织。华南理工大学青马班的学生实践团队，将在该基地接受为期9天的教育实践活动。

（华工学子在革命英雄纪念碑前）

实践团队以“红色剧本创作”为实践主题，开展形式多样的系列特色课程与亲身体验活动。以“井冈山英烈祭奠”为核心的仪式教育，让“90后”大学生零距离地感受当年革命志士为革命英勇献身、视死如归的大无畏精神和爱国情怀；从“井冈山斗争与井冈山精神”以及“革命后代话初心”为主题的系列专题讲座中，华南理工学生从真实感人的革命历史故事和最前沿的理论学术观点中升华感悟、启迪思想；通过大井朱毛故居和八角楼的现场教学，将历史事件与人物凝练成一系列鲜活生动、印象深刻的“小故事”；通过观赏实景演示、图片资料、音像制品、文学作品等多种方式，帮助大学生直观、真实、形象地了解革命史实，让实践队员切身领悟、学习毛泽东为代表的老一代革命领导集体坚持学习、勇于探索的豪迈气息和坚持理想、坚定信念的无畏精神；以“黄洋界上炮声隆”和“革命后代讲家风”为主题的互动教学，引导大学生以亲临现场、亲身体验的方式，触摸历史、感悟时代，学习井冈山斗争时期军民团结协作、勇于胜利的精神，自觉探寻中国革命传统的丰富内涵，让其代代相传。

（华南理工学子祭奠井冈山革命英烈）

实践活动中，华南理工学生身穿红军服、头戴红军帽、肩负红军装备，真实重现了“红军的一天”。通过再现多情景的角色模拟训练，模仿红军突破敌人经济封锁的重走朱毛“挑粮小道”，重温井冈山革命斗争历史，让大学生体验当年革命道路的曲折艰辛。大学生们还通过入户调查、自做红军餐，感受军民同甘共苦的鱼水情，在无限反思中传承宝贵的红军精神；在每天充实的教学环节外，队员们还充分利用晚上时间，开展课题组内部讨论、校际交流以及学员论坛等。

（华工学子自做红军餐）

实践团队成员、华南理工大学2016级本科生毛青对此次活动深有感悟：“共产党之所以能够历经挫折而不断奋起，之所以有无数党员为党和人民的事业英勇奋斗，一往无前，甘愿流血牺牲，归根结底就在于‘革命理想高于天’的坚定信念。”

（华工学子与朱良才上将后人合影）

实践活动在“信仰点亮人生”理念引领下，紧紧围绕大学生理想信念建设的红线，通过充分彰显井冈山地区特色的系列课程教育教学，既确保了大学生社会实践的思想性和知识性，更以其高度的体验性与和浓郁的趣味性，给人耳目一新之感，从而真正让“90后”为主体的当代大学生，既能在实践教育中感知党史、坚定信仰、陶冶情操，更能借以提升境界、净化心灵和锤炼作风，是大学生社会实践形式的一种有益探索与创新。