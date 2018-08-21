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教育部：国家助学公益短信不是诈骗短信

2018-08-21 09:04 来源：中国新闻网
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　　据教育部网站消息，近日，教育部、工信部会同三大移动运营商，面向全国手机用户发送国家助学公益短信。教育部指出，收到短信，有人可能会感到疑惑，甚至怀疑是不是诈骗短信，大家尽可放心。收到短信的家长和学生，如需要详细了解相关资助项目的具体内容，可通过短信中提供的网站、微信号等渠道进行查阅或咨询。

　　教育部介绍，公益短信的内容为：国家承诺决不让一个学生因家庭经济困难而失学！了解政策请关注全国学生资助管理中心网站和‘中国学生资助’微信公众号，有疑问请拨打高校资助热线010-66097980、66096590。

　　教育部指出，收到短信，有人可能会感到疑惑，甚至怀疑是不是诈骗短信，大家尽可放心。这条短信是教育部、工信部会同三大移动运营商，面向全国手机用户发送的国家助学公益短信，是为了确保资助政策宣传不留死角。

　　教育部表示，收到短信的家长和学生，如需要详细了解相关资助项目的具体内容，可通过短信中提供的网站、微信号等渠道进行查阅或咨询，大学新生如有问题，可拨打高校资助热线电话。

　　教育部提醒公众：无论是哪个单位或者个人向公众提供资助，都不应要求提供身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不应要求缴纳任何费用或在ATM机、网上银行进行操作，如遇类似要求，务要提高警惕，千万不要按照对方要求操作，以免上当受骗。

编辑： 唐巧燕

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