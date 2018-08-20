准大学生们 你们努力的样子真好看

这个夏天，朋友圈被好几个“寒门学子”刷屏。浙江考生李恩慧通过卖西瓜的方式，为自己筹集14000元的学费和生活费……云南考生崔庆涛，当他收到北大录取通知书时，正和父母在工地上干活，卖力地翻搅砂浆……

这个夏天，朋友圈被好几个“寒门学子”刷屏。浙江考生李恩慧通过卖西瓜的方式，为自己筹集14000元的学费和生活费……云南考生崔庆涛，当他收到北大录取通知书时，正和父母在工地上干活，卖力地翻搅砂浆……

这些即将走入大学生活的准大学生们，他们面对生活的困难，不抱怨、不气馁，他们面对取得的成绩，不骄傲、不浮躁，脚踏实地，乐观坚强。

在饭店打工端盘子间隙收到录取通知

江苏淮安盱眙中学的焦春强，他的父亲早逝，一直在爷爷奶奶的呵护下成长，今年高考一离开考场，他就踏上打工的路，除了挣学费外，他更希望19岁的自己可以独自担起生活。

发放录取通知书的那一天，焦春强正在饭店里打工，由亲戚帮忙在老家邮局领取了中国药科大学(分数线,专业设置)录取通知书，然后再通过手机微信发给他。

焦春强说，上高三以后自己就想学医，将来如果别人遇到疾病了，自己还可以伸出手来帮助别人。

“西瓜男孩”拒绝捐款 卖西瓜攒学费圆“警察梦”

今年18岁的浙江考生李恩慧就要上大学了，可是由于家境贫寒，为了给自己凑够一万四千元的学费，李恩慧这个暑假要卖掉7万斤左右的西瓜，他也因此被人们称为“西瓜男孩”。

李恩慧从小就有一个警察梦，今年他以技能成绩全省第3，总分全省50的成绩，被浙江警察学院安全防范专业录取。

到现在，李恩慧已经靠卖西瓜积攒了8000多元学费。“我相信这些不好的都只是暂时性的。只要通过自己的努力，一切都会变得好起来。”他特别感谢一直帮助他的志愿者还有各种买瓜的好心人。他会坚守自立自强的原则，进了大学一定好好学习，以后做一个好警察，回报社会！