多位专家解读“师范生公费教育”：为教师队伍引来源头活水

日前，国务院办公厅印发通知，转发了《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》（以下称《办法》）。《办法》将“免费师范生”改为“公费师范生”，履约任教年限调整为6年，并对入编入岗，经费保障等问题作出规定。

日前，国务院办公厅印发通知，转发了《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》（以下称《办法》）。《办法》将“免费师范生”改为“公费师范生”，履约任教年限调整为6年，并对入编入岗，经费保障等问题作出规定。

近日，记者从教育部官网获悉，多位专家针对这一政策发表文章并做了深刻解读。

开启教师队伍源头活水的“闸门”

“公费教育实施办法”给予了公费师范生更多的尊重、选择和支持，也赋予了部属师范大学以更大的自主。这些规定得到切实落实的话，考生报考公费师范生和在校期间的学习积极性将会大幅提高，部属师范大学实施师范生公费教育的积极性和培养质量也有望得到切实的提升。这必将有助于部属师范大学改革发展教师教育的主动性发挥，也势必会对中国教师教育振兴发展产生“旗舰”效应。”东北师范大学国际与比较教育研究所所长饶从满谈到。

西南大学副校长陈时见说：“师范生公费教育有利于吸引乐教、适教的优秀人才选择教育事业和进入中小学教师队伍；调动高校教师教育改革的积极性和全面提升师范生的培养质量；有利于激励公费师范生的学习积极性和培养造就新时代的优秀教师。”

“将履约期调整到现在的6年，具有了更大的选择空间和机会，会发挥较大的吸引效应。按照现在的政策路径，大多数学生会选择毕业一年后回校免试在职攻读教育硕士学位，两年后完成论文并获得学位。正如有的同学所说，6年的时间同时获得硕士学位并积累了较好的工作经历，与刚硕士毕业的学生相比，具有更大的竞争优势。” 北京师范大学教务处处长郑国民谈到。

他同时指出：“师范生公费教育政策吸引了一批优秀学生报考师范院校，发挥了积极的示范效应，特别是来自中西部、农村的学生人数大幅度增加。”