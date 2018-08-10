八旬老人求助：可否“邮寄儿童”

记者采访多家大型航空公司及市内长途客运站，可提供“邮寄儿童”服务不在少数。

4日，81岁的市民黄先生拨打本报热线求助：武汉有没有“邮寄儿童”服务。记者探访得知，目前，铁路部门暂不提供“邮寄儿童”服务，多家大型航空公司、长途客运站则可提供该服务，受托人需填写本人、对接人联系电话等信息，费用一般是全票价格。律师提醒，“邮寄儿童”一定要注意运输公司的相关资质，尽可能确保儿童人身安全。

祖籍河北邢台的黄先生介绍，他的子女都在老家工作。大约一个月前，10岁的重孙子放暑假，由朋友顺路从河北送到武汉玩，现在子女突然通知：孩子要在8月中旬之前赶回河北邢台准备开学事宜。老人年事已高身体不便，加上时间紧迫，他赶紧拨打了铁路系统的咨询热线，想申请“邮寄儿童”业务，被告知暂无相关业务，便打来本报热线求助。

记者采访多家大型航空公司及市内长途客运站，可提供“邮寄儿童”服务不在少数。

南航湖北分公司工作人员表示，“邮寄儿童”是航空公司专为年满5周岁、但未满12周岁单独乘坐飞机的儿童提供的一项服务。记者从武汉宏基汽车客运站了解到，该站从2007年10月1日起推出邮寄儿童服务。家长如果有意向申请相关服务，需填写申请表格，一般要求被托运人在7岁以上。武汉傅家坡汽车客运站工作人员称，该站2010年也推出了“邮寄儿童”服务，寒暑假期间为服务高峰期。

据悉，如需申请长途客车站的“邮寄儿童”服务，家长可提前到车站总服务台领取申请表格，将儿童所要到达的目的地、接站人的姓名、电话以及受托人和儿童的详细资料填写在申请表上。儿童购票后，车站将对儿童候车、乘车进行全程服务。

目前，宏基汽车客运站、傅家坡汽车客运站的“邮寄儿童”服务需收取全票价格。

各航空公司的“无成人陪伴儿童”服务在申请细节上有所区别。费用方面，部分航空公司的国内航班“邮寄儿童”不收取额外费用，国际航班要求购买成人票。而部分航空公司针对家长提出“需工作人员全程陪伴”或特殊航线需求时，需另外收取服务费。

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这些“邮寄儿童”经验可借鉴

记者检索发现，青岛长途汽车站开展“邮寄儿童”业务时，为方便照顾孩子，车站工作人员在孩子的车票上将加盖“爱心邮寄”的印章以示提醒。同时，办理人在提供接站人身份证号码时，还需设置一个六位数的密码，当汽车到站后驾驶员或者乘务员只有在接站人身份证号码和密码都回答正确的情况下，才能把孩子交给对方。

厦门航空推出的无人陪儿童特色服务，通过微信，实时推送乘机各环节的照片，让家长对小孩乘机情况“实时可视化”。

律师提醒：“邮寄儿童”须注意三方面

湖北瑞通天元律师事务所高级合伙人张国振律师称，“邮寄儿童”是一种人性化的新型服务，从法律层面讲既是一种运输合同关系，也是一种委托监护关系。但是，由于目前还没有专门的法律法规进行规制，小孩又关系到一个家庭，一旦发生事故，后果不堪设想。

因此，市民在选择“邮寄儿童”，应注意三点：一是注意运输公司的相关资质，选择具备较高可信度的运输公司；二是注意在填写登记表的过程中仔细核对相关信息，保证准确无误；三是保存好相关凭据，了解车辆运行和儿童交接的相关情况。

同时，提供运输服务的相关单位，也要注意核对监护人及接站人的有效证件，验证相关人员与孩子的关系证明，详细了解孩子的身体状况，在运输过程中派专人细致照看，降低风险。