流逝在手机里的青少年时光 一方屏幕到底有什么魔力

“前两年玩联盟玩得厉害，这两年吃鸡玩得厉害。但最主要跟兄弟们一起玩，玩的是开心快乐。”小清今年18岁，是河南省许昌市的一名高中应届毕业生，高考前他就知道自己成绩不行，肯定考不上好大学，和家人商量后，早早就报了一所高职高专院校的单招考试。

日前，中国青少年宫协会儿童媒介素养教育研究中心主任张海波公布了一组调研报告数据。数据显示，平均有超过28.3%的学龄前儿童（3~6岁）每天使用网络的时间在30分钟以上，5岁时网络使用时间超过30分钟的儿童达到31.6%。到14岁，儿童在媒介使用各种行为的关键指标就已超越了他们的父母，使用电脑查信息、用手机微信/QQ等已习以为常，每天上网时间超过30分钟的达到60.8%。

“前两年玩联盟玩得厉害，这两年吃鸡玩得厉害。但最主要跟兄弟们一起玩，玩的是开心快乐。”小清今年18岁，是河南省许昌市的一名高中应届毕业生，高考前他就知道自己成绩不行，肯定考不上好大学，和家人商量后，早早就报了一所高职高专院校的单招考试。

类似小清的故事有很多。

18年游戏生活，起因是太无聊

“小学吧，小学二三年级，没上小学时三四岁玩小霸王算吗？要说电脑的话是小学吧。”小雷谈起自己第一次接触到游戏的时间，语气平淡，像是在说别人的事。

在小雷看来，打游戏起初就是因为无聊打发时间。“小的时候我哥带我玩，大了就是自己想玩，因为不玩游戏也没啥别的事儿干。”他刚开始最喜欢玩的是“剑灵”和“英雄联盟”，小雷回忆道，“当时觉得剑灵里面的衣服特别好看，还能捏脸，还能买衣服呢！”

1997年出生的小雷，出生在黑龙江省齐齐哈尔市的一个小康家庭，现在一所很普通的本科院校读大三。“从小就和奶奶家挨着住，一个住602，一个603。”小雷说，由于爸妈工作忙，一直就是奶奶照顾自己，身边的人对自己也很好。

不少人第一次见到小雷就能感觉到，这是一个受足了宠爱的男孩子。小雷喜欢和朋友出门吃烤肉火锅，每次都是别人告诉他哪个熟了哪个可以吃了他再吃，而且肉丸他夹不起来，都是别人夹到他碗里。

小雷在手机游戏“王者荣耀”里最喜欢操作的英雄是“干将莫邪”。谁知道，游戏里“叱咤风云”的“干将莫邪”却有点怕生，“我基本不和普通朋友打游戏，都是比较熟悉的朋友。”小雷说，“打游戏最开始是和朋友玩，当时自己玩觉得很无聊，到了后来就觉得要比他厉害，等真的比他厉害了就想更厉害。”

在小雷心中，打游戏并不是什么“伤天害理”的事情，反而可以帮助开发智力，“我就基本只有高一上学期认真学习了，之后都没怎么学，也考上了本科。”

小雷打游戏最厉害、最沉迷的时候是在高三，每天早上7点起来洗澡后就去网吧，中午回家吃饭洗澡，下午直接去网吧。记者从小雷身边的几个朋友处了解到，小雷最后的高考成绩要比平时成绩低很多。

是溺爱过度，还是缺少监管

小雷的父母对其沉迷于打游戏却一无所知。

“我早中晚都洗澡怕他们闻到网吧的味道。”说到和爸妈之间的关系，小雷开始有些矛盾，“不好，好？其实非常好，不涉及学习就非常好，偶尔也就是冷战一下，但他们会主动求和。”

“我是家里的宝贝。爸妈会给我倒水，西瓜会给我弄到碗里把籽弄掉，水果会切块，想吃什么基本第二天都会做。”小雷坦言，“我大学的床都是室友帮忙铺，衣服都是送到我姐姐家洗，后来我就直接回家了。”

说到最后，小雷对记者做了一个十足可爱的表情，他对这些习以为常，同时他也清楚自己与大多数同学相比是“幸福”的。

在打游戏这方面，小雷的父母并没有过多干预，甚至小雷的游戏启蒙机“小霸王”，都是爸妈主动买的。“我爸妈不玩游戏，当时买可能是跟潮流吧。反正后来只要一出就会买来给我玩了。”小雷说。

“只有家长认为自己孩子出现问题了，然后他关注到了，他才会重视。但如果孩子情况暂时没那么严重，同时家长觉得还在可控的范围内，就很容易被忽视。”共青团郑州市委12355青少年服务中心心理咨询师谢菲菲说。

谢菲菲认为，基本上孩子在这个阶段出现的每一个问题，都伴随有玩手机打网游，例如人际交往不好、亲子关系不好、不想上学等，其中的因果关系很多并不清晰。

小雷向记者讲述了最近一次和父母吵架的原因：“他们不帮我洗内裤洗袜子。”因为这个，21岁的小雷与父母冷战了两天，可最后父母还是妥协了。

“我从小到大都是鞋带儿家里绑，出去朋友绑。”小雷从不觉得自己是被“过分溺爱”了，他毫不犹豫地对记者说没有，再次低头开始认真选择下一局上场的“英雄”。

小雷的故事并非个例。独生子女，爸妈工作早出晚归，爷爷奶奶负责照看……这一系列的标签铺就家长“物质”可以弥补甚至取代“精神”的心理，而忽略与孩子之间的沟通，以及对孩子正常的指导与监管，从而造就越来越多“离了手机离了游戏就活不了”的孩子。