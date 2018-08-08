门门学科拿高分！被清华大学录取的学霸传授学习经

在今年高考中，他凭借总分427分（语文137分，数学141分+36分，英语108分，物理A+化学A+，小高考加5分)的优异成绩被清华大学经济管理专业录取。作为一名文理兼修的学霸，马帅高考各科均衡高位发展，尤其在语文和英语学科方面，总结了很多实用的学习方法和复习技巧。

暑假期间，扬子读写网推出的“学霸笔记”栏目持续火爆，圈粉众多家长和高中生。本期登场的高分考生是来自江苏省淮阴中学首届创新人才班的马帅同学。在今年高考中，他凭借总分427分（语文137分，数学141分+36分，英语108分，物理A+化学A+，小高考加5分)的优异成绩被清华大学经济管理专业录取。作为一名文理兼修的学霸，马帅高考各科均衡高位发展，尤其在语文和英语学科方面，总结了很多实用的学习方法和复习技巧。

考场作文切忌“零起点”，靠阅读积累素材

淮阴中学的朱海艳老师是马帅高一、高二时的语文老师，在她看来，这个理科男孩总是带有君子风度，喜爱阅读，乐于诉诸笔端，语文成绩尤其是作文拔尖。马帅告诉记者，阅读是从小就养成的习惯，从《舒克和贝塔》、《哈利·波特》等儿童文学到沈复的《浮生六记》、陈丹青的《退步集》以及鲍鹏山的《风流去》……读书被列作必修课，即便在繁忙的高考复习期间，他也会利用每天午休前和晚上睡前的时光阅读，作为放松解压的一种方法。

对于书单的选择，马帅不从众，也不一味追求流行，他的阅读范围均是兴趣使然。比如马帅曾在网上看过作家木心的故事，被他的经历吸引，于是看了他的《哥伦比亚的倒影》、《上海赋》等四、五部散文作品。因为木心和陈丹青是忘年交，马帅又开始接触陈丹青的《退步集》。

“陈丹青曾经讲到中国四种语言传统，我做过读书笔记，正好今年高考的作文题是语言，就很容易下手了。”马帅认为，写作文尤其是考场作文不能“零起点”，作文的灵感以及素材更多靠平时的积累。他平时每周都会坚持写读书笔记，不把它当做任务，更多是有感而发，从一些非常妙的片段、语句生发开来，提炼总结，传达自己对作家的理解和认识。在此过程中，顺便积累写作文能使用的论点和观点。“自己写的非常有价值，写作文时如果巧妙联想，能为作文增色。”

做阅读题，找思路比刷题更重要

和作文一样，阅读在语文高考中占分数的大头。可以说得阅读、作文者得语文。针对阅读，马帅提供了他自己总结的学习方法。高考语文包括大阅读、论述阅读、古诗文阅读和文言文阅读。就拿大阅读举例，不同文体有独有的结构思路，比如读一篇小说就要关注开端、以及结局。他建议，通读文章后，把握主旨和结构层次，然后再去做题。

“做阅读题更讲方法，没必要大量刷题。”马帅认为，阅读理解的题型基本就是那十几二十种，有的考主旨，有的考写作手法，有的考人物心理，只要摸清题型，有针对性地加以训练，就可以掌握答题方法。每做完一篇阅读，可以对照标准答案和自己的答案，看看有什么偏差，从而对应到思路上，是否存在问题，从而巩固漏掉的答题要点。

每天吃早餐时练英语“听力”

马帅谈到一个细节，他们家每天吃早餐的时候，当英语老师的妈妈都会放英语听力。小学时放课本以及剑桥的英语听力，中学时就放新概念听力，高中时除了放高考听力还会放BBC和VOA的英语新闻。“我们家每天都会放，但不要求我一定要仔细听，如果不想听，就吃早餐。”

马帅认为，这样的训练肯定有帮助，起码潜移默化地提高了他的听力和语感。“比如听英语新闻，开始可能只听懂其中几个词，到后来能大概听懂一整段内容，感觉很开心。”

他还建议，英语笔记要梳理两方面的内容：一是针对单选题的笔记，语法点比较多，可以对一些单词的特殊用法进行总结。二是单词短语的积累，比如一词多义，尤其是重点会考到的单词，搭配不同词语表达的是不一样的意思，针对这些单词短语，不仅要总结，还要记住用法。

父母放手，让孩子自己掌控学习进度

从小到大，马帅没有在校外补过课。“我感觉不需要，而且对一部分学生来说，未必有效果。” 马帅家里的氛围一直很民主。他最感谢的是父母对他的尊重与支持。小时候，每当发现他的学习当中存在问题，父母就会鼓励他直面困难，而不是逃避，通过沟通的方式，帮助他解决问题。

从高中开始，马帅的父母就彻底“放手”了，让他根据自己的计划和节奏安排学习进度，不强加他们的观点和建议。“自己最能看清楚问题在哪里，然后就去寻找解决方法。”偶尔某一门考试没考好，父母也能够体谅他，更不会责怪他，让他自己克服困难，找到解决之道。

对话学霸

1、家长：请问高中生如何缓解学习的压力呢？

马帅：时间条件允许的话，不要让学习占据生活的全部。高中生缓解压力，可能要想想课外有什么兴趣。如果时间都花在学习上的话，的确会很紧张，很有压力。比如我很喜欢踢足球，平时也会玩游戏。但是只要安排好时间，不会影响课内的学习。

2、家长：高三时候的复习节奏是什么样的？

马帅：二轮、三轮复习时，一般早上6点起床，边吃早餐边练听力；上学前10到15分钟背诵课文或者例句；中午吃完午餐，有20分钟休息时间，一般拿来做数学题；晚自习时，一般每天一份数学综合试卷，一份英语阅读；晚上回家大概是10:30, 花20分钟到半小时复习语文或英语，看20分钟课外书后睡觉。（扬子晚报记者 李晨 实习生 黄文耀）