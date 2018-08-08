安全游泳三招 入水前，拉伸防护不能少

每年夏天，都会发生游泳溺亡事故，如何在夏日享受游泳乐趣的同时，游得更安全呢？

每年夏天，都会发生游泳溺亡事故，如何在夏日享受游泳乐趣的同时，游得更安全呢？本报记者专访了北京体育大学体育休闲与旅游学院院长张健。

第一招

入水前 拉伸防护不能少

1. 防护：建议游泳前穿戴好游泳圈、浮漂等浮体物品，尤其是带孩子来游泳的家长，更应为孩子准备好防护装备，并在游泳时看管好孩子。

2. 热身：入水前适当做些肢体抻拉动作活动身体，可预防膝关节半月板损伤和游泳过程中出现痉挛。

3. 提醒：游泳前忌空腹或过饱，餐后一个小时左右为宜。此外，游泳前不要喝酒，否则可能会导致痉挛等症状。

第二招

游泳中 控制时间防感染

1. 入水时：不要从池边直接跳入，既容易溅起水花影响到别人，也可能使自己受伤。

2. 游泳时间：初学者在水中一次性游泳时间不宜过长，15分钟为宜，否则可能出现如腰疼；有一定游泳基础和体能储备的游泳者如想减肥，可连续游泳40分钟以上。

3. 提醒：预防中耳炎，最好避免耳朵直接受水拍击，勿让水位处在耳朵与鼻子之间，并佩戴耳塞；长时间在水中游泳建议戴上泳镜，既有利于看清水下状况，又可以防止眼睛发炎或被感染，还能起到防碰撞的作用。

第三招

户外游泳 建议穿连体泳衣

1. 提醒：不要野泳，如果去海边等公开水域游泳，切勿游出圈划的范围，否则一旦遇险，救生员可能无法在第一时间施救。

2. 建议：穿连体泳衣，可防止被水母蜇伤。