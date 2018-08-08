工作压力大，你的休闲时间够用吗？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2008名受访者进行的一项调查显示，51.3%的受访者平均每天的休闲时间在2小时以下，工作、学习压力大被受访者认为是影响休闲放松的最大因素，56.3%的受访者希望休闲时间更均衡、更充分、更自由。

休闲时间的长短和休闲生活的质量影响着人们的幸福感和生活满意度。当下，由于工作压力大、生活节奏快，人们社交和娱乐的时间被压缩。尤其是在大城市生活的人，虽然休闲方式更多样，但休闲时间往往不充足。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2008名受访者进行的一项调查显示，51.3%的受访者平均每天的休闲时间在2小时以下，工作、学习压力大被受访者认为是影响休闲放松的最大因素，56.3%的受访者希望休闲时间更均衡、更充分、更自由。

参与本次调查的受访者中，来自一线城市的占32.1%，二线城市的占49.2%，三、四线城市的占16.4%，县镇农村的占2.3%。

受访者在休闲时间最常做的是社交、阅读和逛街

北京某高校大学生吴静（化名）目前读大三，平时课程比较少，每天有三个小时以上的休闲时间。暑假期间虽然不用上课，但吴静要准备考研，休闲时间反而少了。

陈鹏（化名）在浙江宁波从事教育工作，每天的闲暇时间有两三个小时。陈鹏休闲时间里一般会看手机新闻、刷微信，还进行一些适度的体育锻炼，“比如打羽毛球，再有就是看书”。

调查显示，除去睡眠时间，44.0%的受访者平均每天大概有1~2小时的休闲时间，36.2%的受访者有2~3小时的休闲时间，12.6%的受访者有3小时以上的休闲时间，7.3%的受访者仅有1小时以下的休闲时间。

受访者在休闲时间最常做的事是社交（50.4%）、阅读（46.2%）和逛街（44.8%）。其他还有：旅游（37.1%）、聚餐（34.3%）、玩游戏（30.8%）和运动健身（26.9%）等。

吴静晚上经常和同学一起玩手游，空闲时间会在网上看小说，如果时间比较充足，会去健身，也会和舍友一起去附近的网红店吃美食。

调查中，26.9%的受访者觉得自己每天的休闲时间足够，休息得很好，51.4%的受访者觉得一般，21.7%的受访者直言不够，每天都很累。

陈鹏感觉自己的休闲时间不够，“活动太多，休闲时间安排不过来。再加上一天工作时间太长，影响休息”。

陈鹏对记者说，他与家人的休闲时间不同步，“上班时间有些工作完不成，要到下班以后做，这些都占用了休闲时间”。

“有些事情明明可以早点完成的，但一拖再拖，时间都被耽误了。”在吴静看来，如果做事效率高，会留出更多休闲时间。

调查显示，工作、学习压力大（54.0%）被受访者认为是影响休闲放松的最大因素，41.4%的受访者表示工作、学习时间长让自己没有足够休闲时间，38.1%的受访者指出休闲设施不齐全影响人们的休闲生活质量。受访者认为人们无法很好地进行休闲的其他原因还有：经济条件差（34.3%）、交通不便（31.6%）、带孩子等家庭原因（22.3%）、身体原因（15.2%）等。

中国社会科学院旅游研究中心特约研究员赵峥认为，居民休闲时间不足主要影响因素还是经济原因。“企业生产经营面临较大压力，就业机会和岗位相对减少，在这一背景下，没空休闲、不敢休闲导致了居民休闲时间少。这实际在某种程度反映了当前的经济形势和劳动力市场的供需关系”。他还表示，休闲市场仍处于发展过程中，休闲产品和服务供给不足、质量不高等因素也是影响居民休闲质量的重要原因。

56.3%受访者希望休闲时间更均衡、更充分、更自由

调查中，79.5%的受访者觉得利用好休闲时间有利于人们更好地工作和生活，67.8%的受访者认为休闲时间的意义和作用是放松身心，缓解疲劳，49.6%的受访者将休闲时间看作学习知识和培养爱好的好时机，46.5%的受访者认为它是锻炼身体和增进健康的好机会，受访者对于休闲时间意义的其他看法还有：是品鉴美食、满足味蕾的好机会（38.5%），是亲近自然，观赏美景的好机会（36.3%），能让人们进行社交，巩固情谊（26.9%），提供了寻求刺激、追逐快感的机会（23.5%）等。

赵峥表示，休闲时间很重要，休闲时间对居民生活的作用主要体现在以下几个方面：一是保障居民健康，“休闲有助于放松身心，减轻压力，强化健康”；二是有助于居民人力资本培育，“很多休闲活动实际上是个多样化技能学习的过程”；三是休闲时间与居民满意度紧密相关，“充分的休闲时间有助于提升居民对工作和生活的满意度，增强幸福感和获得感，从而有助于提高居民的生产生活质量”。

“有些事情明明可以早点完成的，但一拖再拖，时间都被耽误了。”在吴静看来，如果做事效率高，会留出更多休闲时间。

赵峥认为，应在保持基本休闲时间的前提下，充分考虑个体差异。“应保障公众的休闲权利和休闲时间。同时，居民休闲时间还会受性别、年龄、收入、学历、家庭结构和工作性质等个性化因素影响，不同的个体对休闲的时间和质量要求不同。提升休闲质量比片面强调延长休闲时间更重要”。

关于满足公众休闲需求，调查中，56.3%的受访者希望能得到更均衡、更充分、更自由的休闲，63.5%的受访者建议加强休闲公共产品供给，51.8%的受访者建议减小休闲公共设施和服务的区域差异，37.9%的受访者建议重视特殊群体的休闲需求，30.6%的受访者建议加强休闲公共政策的制定和实施。

陈鹏希望可以缩短工作时间，小区增加休闲活动的场所、设施。

赵峥认为，适当增加居民休闲时间需要多方合力解决。政府应该重点保障现有劳动法律法规的执行力度，推动带薪年休假制度的有效落实，对影响居民休闲权利的行为进行干预和纠正。同时积极推动休闲经济发展，围绕养生、健康、文化、社交、教育等领域，引导和鼓励市场提供更多、更好和更符合我国居民休闲需要的休闲产品和服务。企业应该更好的做好一个守法者，避免工作时间挤占休闲时间，同时积极倡导企业社会责任，为员工休闲创造条件。居民自身应该树立健康的生活观念，提升自己过好休闲生活的能力和素养。