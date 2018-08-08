大学新生入学，生源地信用助学贷款知识要知道

近期，随着高校录取通知书陆续发出，生源地信用助学贷款工作再次迎来本年度的“大考”。大学生入学不用愁，生源地助学贷款每年帮助三百多万家庭经济困难大学生解决上学难题。

近期，随着高校录取通知书陆续发出，生源地信用助学贷款工作再次迎来本年度的“大考”。大学生入学不用愁，生源地助学贷款每年帮助三百多万家庭经济困难大学生解决上学难题。什么是生源地助学贷款？贷款有哪些优惠政策？和小编一起来看看↓↓↓

什么是生源地助学贷款？

生源地信用助学贷款是国家助学贷款的重要组成部分，是国家开发银行等金融机构向家庭经济困难大学生发放、在学生入学前户籍所在地办理的，享受国家财政风险补偿和贴息政策的助学贷款。生源地助学贷款迄今已走过十年，每年帮助三百多万家庭经济困难大学生解决上学难题。

最高可申请多少额度？

随着生源地助学贷款体制机制的不断完善和受理工作的电子化、规范化，家庭经济困难大学生可在“家门口”方便地办理生源地信用助学贷款。

每年秋季开学前，家庭经济困难大学生可向家庭所在县(市、区)的学生资助管理中心申请贷款(有的地区直接到相关金融机构申请)，县级学生资助管理中心对学生提交的申请进行资格初审。金融机构负责最终审批并发放贷款。

本专科生、预科生贷款每年最高不超过8000元，研究生贷款每年最高不超过12000元。家庭经济困难大学生获得生源地信用助学贷款后，父母不用再担心交不起学费，解除了后顾之忧，学生也能安心学习。

有哪些优惠政策？

获得生源地信用助学贷款学生在读期间不用支付利息，全部由财政补贴。毕业后的利息由学生和家长(或其他法定监护入)共同负担，贷款利率执行中国人民银行同期公布的同档次基准利率。

生源地信用助学贷款期限原则上按学制加13年确定，最长不超过20年。学制超过4年或继续攻读研究生学位、第二学士学位的，相应缩短学生毕业后的还贷期限。学生在读及毕业后3年期间为还本宽限期，还本宽限期结束后由学生和家长(或其他法定监护人)根据借款合同约定，按年度分期偿还贷款本息。

小贴士

■ 今年生源地信用助学贷款工作已经启动，如有疑问，可拨打国家开发银行热线95593咨询；

■ 同时，教育部于7月23日至9月12日早晨8点至晚间8点，开通两部高校学生资助热线电话：

010-66097980

010-66096590

■ 各省(自治区、直辖市、计划单列市)、新疆生产建设兵团、各中央部属高校和部分地方高校也同时开通热线电话，受理学生咨询和求助；

■ 高校入学新生和家长还可登录全国学生资助管理中心官网(网址http://www.xszz.cee.edu.cn/)，或关注中国学生资助微信公众号(微信号：jybzzzx)，查询相关资助政策。

（来源：微言教育）