开学临近，如何治疗“暑假综合征”？

暑假匆匆过半，不同于假期刚开始的兴奋、新鲜，此时的孩子们容易逐渐产生倦怠，有时候对事情提不起精神，作业不写、计划读的书也不看，这个时候如果放任下去，那么开学时，孩子将很难适应开学的节奏。

暑假匆匆过半，不同于假期刚开始的兴奋、新鲜，此时的孩子们容易逐渐产生倦怠，有时候对事情提不起精神，作业不写、计划读的书也不看，这个时候如果放任下去，那么开学时，孩子将很难适应开学的节奏。

想知道如何在暑期的后半段里高效利用时间，摆脱“暑期综合征”吗？那就跟着小编一起往下看吧！

警惕！暑假过半，你的孩子是否已经患上了“暑期综合征”？

刚开启暑假模式时，孩子应该是这样的：阅读、锻炼、旅行……制定了很多计划，似乎一个有意义又愉快的暑假在眼前！

可是暑假过半，不少孩子却开始倦怠，对什么事情都提不起精神，以下这几点，看看你的孩子中了几招？

作息不规律，睡懒觉大王

到了暑假中期，很多孩子不复刚放假时的活力有干劲，取而代之的则是睡懒觉，有时常常睡到中午才起来，最基本的起居作息一乱，连带着吃饭、游戏、学习……什么都跟着乱。

做事不积极，“拖延症患者”上线

暑期开始时，孩子们虽然有点放飞自我，但因学校规律作息的惯性影响，还是会认认真真地写暑假作业。但到了暑假中期，孩子们开始渐渐松懈下来，“拖延症”这种小毛病很可能不知不觉地找上他们，“我现在放假在家，有的是时间，这个今天不做，可以推到明天来做”的思想会占据他们的小脑袋瓜。

具体表现则是暑假作业不按时完成，每天在家想着吃、喝、玩、乐，把学习抛到一旁去等等症状。

“沉迷”电子世界，一玩就是几小时

暑假进行到现在这个阶段，孩子们可能已经早已适应了这种假期生活，有更多的可支配时间、爸妈工作不受管束，少了平时上课放学的固定安排...... 这时的他们受到电子世界的诱惑，花费在这上面的时间可能会随着假期递增，守在电视机前看电视，坐在电脑桌前打游戏，一玩就是几个小时。

抛弃正餐，零食不离身

爱吃零食是孩子的天性，放假在家，父母管的相对较轻松，各种外卖软件层出不穷，种类繁多，孩子自己想吃什么就吃，导致正餐时间就吃不下饭，营养摄入不均衡。

依赖性增加，不愿亲力亲为

虽然很多孩子平时已经养成了自己的事情自己做的好习惯，可渐渐到了暑假中期，尤其是在老人或保姆照管的情况下，变得事事依赖长辈。

乱发脾气，张牙舞爪

作息紊乱等不良习惯给孩子带来的副作用那就是脾气暴涨，一没顺着孩子的意愿，孩子就乱发脾气。