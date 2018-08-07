南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

开学临近，如何治疗“暑假综合征”？

2018-08-07 09:01 来源：中国教育报
字号减小 字号增大

暑假匆匆过半，不同于假期刚开始的兴奋、新鲜，此时的孩子们容易逐渐产生倦怠，有时候对事情提不起精神，作业不写、计划读的书也不看，这个时候如果放任下去，那么开学时，孩子将很难适应开学的节奏。

想知道如何在暑期的后半段里高效利用时间，摆脱“暑期综合征”吗？那就跟着小编一起往下看吧！

警惕！暑假过半，你的孩子是否已经患上了“暑期综合征”？

刚开启暑假模式时，孩子应该是这样的：阅读、锻炼、旅行……制定了很多计划，似乎一个有意义又愉快的暑假在眼前！

可是暑假过半，不少孩子却开始倦怠，对什么事情都提不起精神，以下这几点，看看你的孩子中了几招？

作息不规律，睡懒觉大王

到了暑假中期，很多孩子不复刚放假时的活力有干劲，取而代之的则是睡懒觉，有时常常睡到中午才起来，最基本的起居作息一乱，连带着吃饭、游戏、学习……什么都跟着乱。

做事不积极，“拖延症患者”上线

暑期开始时，孩子们虽然有点放飞自我，但因学校规律作息的惯性影响，还是会认认真真地写暑假作业。但到了暑假中期，孩子们开始渐渐松懈下来，“拖延症”这种小毛病很可能不知不觉地找上他们，“我现在放假在家，有的是时间，这个今天不做，可以推到明天来做”的思想会占据他们的小脑袋瓜。

具体表现则是暑假作业不按时完成，每天在家想着吃、喝、玩、乐，把学习抛到一旁去等等症状。

“沉迷”电子世界，一玩就是几小时

暑假进行到现在这个阶段，孩子们可能已经早已适应了这种假期生活，有更多的可支配时间、爸妈工作不受管束，少了平时上课放学的固定安排...... 这时的他们受到电子世界的诱惑，花费在这上面的时间可能会随着假期递增，守在电视机前看电视，坐在电脑桌前打游戏，一玩就是几个小时。

抛弃正餐，零食不离身

爱吃零食是孩子的天性，放假在家，父母管的相对较轻松，各种外卖软件层出不穷，种类繁多，孩子自己想吃什么就吃，导致正餐时间就吃不下饭，营养摄入不均衡。

依赖性增加，不愿亲力亲为

虽然很多孩子平时已经养成了自己的事情自己做的好习惯，可渐渐到了暑假中期，尤其是在老人或保姆照管的情况下，变得事事依赖长辈。

乱发脾气，张牙舞爪

作息紊乱等不良习惯给孩子带来的副作用那就是脾气暴涨，一没顺着孩子的意愿，孩子就乱发脾气。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第285期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235