轻松月入几万元？ 大学生兼职“网红”没那么“美”

近日，一些公司甚至承诺，大学生做网络主播每天可挣3000元到5000元，吸引了不少大学生参与。大学生兼职“网红”，看起来真的那么“美”吗？

找实习、做兼职……一年一度的暑假，很多学生纷纷选择与社会提前接轨，或赚点外快，或积累工作经验。近日，一些公司甚至承诺，大学生做网络主播每天可挣3000元到5000元，吸引了不少大学生参与。大学生兼职“网红”，看起来真的那么“美”吗？

网络直播亟待规范

笔者随机查阅几家公司的广告单，发现“形象出众”“95后优先”“会才艺展示”等是对应聘者的普遍要求。对此，北京某高校的大二学生小安说，这类要求很正常，“我身边有一些长得漂亮的同学也在做网络主播，很多人说比起一些朝九晚五的工作，这一行业挣钱更容易，有的人甚至可以月入几万元。”还有学生表示，利用暑假空闲时间去做网络直播感觉很好，除了体验社会生活，更主要的是可以赚到不少外快，工作内容也相对轻松。

但也有人表示了担忧。小安表示，自己之所以没有兼职做主播就是担心平台会要求播出非法内容，而且做主播也需要承担部分舆论压力，“你做了主播，有时候别人就会戴着‘有色眼镜’来看你，会说你在网络上出卖色相。”

北京工商大学经济研究中心主任、教授周清杰表示，网络直播作为一种快速发展的新兴产业，深受年轻人喜爱，“由于大学生接受新生事物的能力强，很多人都是直播的受众群体，并且综合素质普遍较高，部分人颜值也很高，再加上其人力成本偏低，因此，很多公司自然会盯上大学生群体”。

不过，周清杰认为，由于大学生在知识结构、思想认知、生活经历等方面存在差异，自身所形成的价值观念自然有所不同，对同一件事情或者同一种社会现象也往往会作出不同的价值判断。

有数据显示，目前网络直播的观众25岁以下的占比将近50%，18岁以下青少年占比将近10%，他们的心理相对稚嫩，容易受到主播影响。比如，当前过热的网红效应容易对一些大学生尤其是头脑简单的大学生起到误导作用，一些年轻人为了追求在网络上迅速走红，甚至做出多种不顾个人安全的行为。

如何引导这一部分人群树立好正确的价值观念，值得我们深思。目前，网络直播在快速发展的同时，暴露出诸多问题，比如部分网络直播水平低下、质量粗劣等。更有少数非法直播平台利用当前网络直播并没有充分的内容审核的空子，通过传播色情淫秽内容来赚取非法收益，无疑对广大青少年身心健康造成恶劣影响。

对此，复旦大学网络空间治理研究中心主任沈逸表示，有关部门应该尽快完善网络直播相关政策法规，建立健全的监管体系，加大惩处力度，切实减少“擦边球行为”。“同时，现在有一部分大学生认为只要来钱快，什么都可以做。这种价值观明显是有问题的。对大学生来说，在直播过程中要充分利用好平台优势，注重将社会主义核心价值理念内化到直播中，多展示一些优质的才艺，给社会展示新一代年轻群体的青春风采。比如现在有很多网络主播帮助农民销售农产品，或者向社会宣传好人好事，我们应该为这样的主播点赞。”

警惕其中诸多陷阱

大学生小捷不久前在网上看到一则招聘兼职主播的启事，其中要求的工作时间很灵活，每周只要保证至少5天在线，且每次在线不少于1小时，每周累计超过10小时，便可有每月1500元的“底薪”。由于对主播收入不菲早有耳闻，小捷很快就动心了，并顺利通过了面试。

然而几天后，对方告知小捷，为保证新人一上线就能获得人气和礼物，小捷需要使用公司的旧账号来直播，但首先要交700元押金才能使用，押金一个月后可退还。结果，她把钱转过去之后，自己就被公司拉黑了。

事实上，类似小捷这样的例子不在少数。北京市西城区法院金融街法庭庭长助理舒锐表示，除了骗取押金以外，大学生还存在容易陷入传销陷阱、被迫做黄色表演、被获取不雅照并敲诈勒索等问题，“此外，一些不法分子甚至会利用大学生社会经验短缺的特点，窃取他们的身份信息以及材料，偷换合同内容，最终使大学生陷入‘套路贷陷阱’，给他们的生活带来额外的负担。”

周清杰表示，大学生兼职做网络主播，本身是一种市场行为。如果大学生可以跟正规公司签订有效合同，通过直播，无疑可以提高自身交流沟通等能力，并获得一定收益。但是目前直播平台上的优质内容偏少，很多平台还是凭借主播的“高颜值”吸引观众打赏并从中牟利。

周清杰建议，除了大学生应该不断提高自身的综合素质，高校也需要对年轻人的思想观念加以正确引导，通过举办讲座、交流会等，让他们能够及时准确地把握舆论导向。“此外，大学生的家长也应该充分发挥监管作用，帮助他们更多传递正能量。”

“最重要的是，大学生必须提高自身的法律意识和风险意识，在与公司签约时务必仔细查看各项条款，并注意对方是否要求自己做一些违法行为、说出格言论等，如果有的话一定要坚决抵制，否则最后承担法律后果的就是自己。”舒锐说。