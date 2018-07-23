暑期实习的“套路”有多深？

暑期实习，对于每一个大学生来说都是一门“必修课”。不同的学生对于暑期实习有着不同的期待：有的是为了丰富简历，有的是为了新学期的校园招聘做准备，有的是为了提高专业技能……

暑期实习，对于每一个大学生来说都是一门“必修课”。不同的学生对于暑期实习有着不同的期待：有的是为了丰富简历，有的是为了新学期的校园招聘做准备，有的是为了提高专业技能……

暑期实习究竟有多火爆，不少公司员工都会有这样的体验：平常工作平台里安安静静，暑假的时候满满地坐着实习生；平常部门开会只有几个人，暑假的时候实习生都要挤爆会议室……随着暑期实习的需求不断提升，实习单位的“门槛”越来越高，流程也越来越复杂，实习单位和大学生之间的“套路”也越来越深。

通往实习最长的路就是面试的套路

“你有男/女朋友吗？”“七个小矮人都叫什么名字？”“给你一头大象你会用它做什么？”“北京有多少个地铁站？”“描述一个例子，证明你可以……”这些问题如果出现在求职面试上似乎还算正常，然而，这样的“斗智斗勇”过程如今已经出现在了实习面试上。

中国青年报·中青在线记者调查发现，随着暑期实习市场的不断成熟，不少大公司的实习招聘流程和求职招聘趋于一致，不少火热的实习岗位淘汰率很高，招聘过程十分严格，往往需要笔试和几轮面试。

来自中国传媒大学新闻学院的研究生潘聪现正在北京一家大型互联网企业实习，从今年4月开始，他已经面试过了华为、碧桂园等多家企业。

“现在的实习面试确实难度不小。”潘聪表示，正规的公司面试环节比较多，一般都要经过两三轮，小公司有的时候HR面一轮就可以了。“有一次我去华为面试，确实感觉压力很大。有一项压力面试，是分成两组互相辩论，这种形式我以前从来没有经历过。因为一般面试都是合伙解决问题的”。

沈阳化工大学的学生杨晓雨也表示，自己在找实习岗位的时候就觉得面试好难，大公司要求高，一起竞争的对手都很优秀。“而且，面试官提的问题比较苛刻，有时我都不知道怎么回答，而且都要经过2到3轮的面试，还会有无领导讨论这样的环节，都是蛮大的考验”。

为何大企业的实习面试都变得如此复杂？不少高校学生解释，这是因为很多企业会在暑期实习的学生中挑选优秀的学生，考虑正式聘用。比如，参与过实习的同学可以顺利跳过筛选简历的环节，直接进入笔试或者面试，这就变成了很大的优势。