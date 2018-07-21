暨大中华文化大讲堂携手省非遗中心助推岭南文化进高校

7月20日，暨南大学中华文化大讲堂共建单位揭牌仪式在广东省非物质文化遗产保护中心举行。暨南大学将与非遗中心在非遗传承、文化活动、志愿服务、宣传推广、实践考察、学术科研、创新创业等方面开展广泛合作，助力大讲堂对于岭南文化的深入研习和传承弘扬。

南方网讯（记者／唐巧燕 通讯员／苏运生）7月20日，暨南大学中华文化大讲堂（以下简称“大讲堂”）共建单位揭牌仪式在广东省非物质文化遗产保护中心（以下简称“非遗中心”）举行。暨南大学将与非遗中心在非遗传承、文化活动、志愿服务、宣传推广、实践考察、学术科研、创新创业等方面开展广泛合作，助力大讲堂对于岭南文化的深入研习和传承弘扬。

揭牌仪式现场

“以优秀中华文化培养造就人才，促进文化交流与融合，传承弘扬中华优秀文化，这既是华侨最高学府的历史使命，也是践行“一带一路”倡议、打造粤港澳大湾区建设桥头堡的重要组成部分。”饶敏副校长希望大讲堂项目在社会各界及广东省文化厅的关心支持下，与非遗中心紧密协作、越办越好，为粤港澳大湾区文化繁荣、双一流及高水平大学建设贡献智慧与力量。

双方领导和暨南大学师生合影留念

蓝海红副主任表示非遗中心将利用在广东省相关领域的权威地位和自身优势，为暨南大学各国学子、为社会各界人士提供学习实践岭南非遗文化的平台，为传统文化教育、岭南非遗文化进校园和“一带一路”倡议的实施做好宣传推广工作。

活动席间，双方领导和暨南大学师生参观了岭南非遗文化展，对南粤大地具有代表性的非物质文化遗产有了更多了解和近距离的体验。

琴、香表演，师生共同演绎《欧鹭忘机》

粤剧、粤绣、广彩、醒狮、岭南医药、民俗节日等等非遗文化，门类众多、内容丰富、形式多样，让每一位参观者都大开眼界，也更坚定了在暨南大学校园开展非遗文化研习和传播的决心。

据介绍，为促进文化交流与融合，增进大家对“一带一路”倡议及中华优秀文化的了解和研习，暨南大学学生处、华文学院先后与西汉南越王博物馆、南越王宫博物馆、广东东翮堂本土文化促进中心、毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆、广东省非物质文化遗产保护中心等五家单位共建中华文化研习教育基地，重点打造“暨南大学中华文化大讲堂”项目。大讲堂自2016年4月揭幕以来，活动内容丰富、形式多样、参与度高、媒体报导广泛、学生普遍受益，获得了良好的社会效益和教育效果。