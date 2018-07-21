2017年高等教育毛入学率达45.7%

19号，教育部公布《2017年全国教育事业发展统计公报》。公报显示，这一年，中小学招生人数有所增长，而高中招生人数则略有下降。高等学校在这一年持续扩招，毕业生也在持续增长。

19号，教育部公布《2017年全国教育事业发展统计公报》。公报显示，这一年，中小学招生人数有所增长，而高中招生人数则略有下降。高等学校在这一年持续扩招，毕业生也在持续增长。

公报统计数据显示，2017年全国共有幼儿园25.50万所，比上年增加1.51万所，增长6.31%。学前教育入园儿童数量也比上年增加15.87万人，增长0.83%；在园儿童数量比上年增加186.28万人，增长4.22%。学前教育毛入园率达到79.6%，比上年提高2.2个百分点。

与学前教育学校数量、入园人数均在增长的发展态势不同的是，全国共有义务教育阶段学校21.89万所，其中，全国共有小学16.70万所，比上年减少1.06万所, 全国共有初中学校5.19万所（含职业初中15所），比上年减少224所，中小学学校数量合计减少1.08万所。此外，全国高中阶段教育共有学校2.46万所，与上年相比也有相应减少，共减少93所。

2017年的教育公报数据显示，相比上年，普通高等教育本专科及成人本专科招生人数持续增加。2017年全国各类高等教育在学总规模达到3779万人，高等教育毛入学率达到45.7%，比去年增加3%。

公报显示，这一年全国共有各级各类民办学校17.76万所，比上年增加6668所，占全国比重34.57%；招生1721.86万人，比上年增加81.63万人，增长4.98%；各类教育在校生达5120.47万人，比上年增加295.10万人，增长6.12%。