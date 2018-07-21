第二十八届全国书博会在深圳开幕

7月19日，由国家新闻出版署、广东省人民政府、深圳市人民政府共同主办的第二十八届全国图书交易博览会在深圳开幕。

7月19日，由国家新闻出版署、广东省人民政府、深圳市人民政府共同主办的第二十八届全国图书交易博览会在深圳开幕。中央宣传部副部长、国家新闻出版署署长庄荣文，省领导王伟中、傅华，深圳市市长陈如桂出席开幕活动。

庄荣文在致辞中表示，本届书博会是党的十九大胜利召开后的第一届书博会，是全国出版战线深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的一次生动实践和集中检阅。值此改革开放40周年之际，书博会再次在深圳举办，必将对推动出版业改革、加快高质量发展，促进全民阅读、建设书香社会发挥重要作用。

王伟中表示，深圳将发挥书博会重要平台作用，大力培育和践行社会主义核心价值观，进一步引导市民爱读书、多读书、读好书，掀起全民阅读新高潮；将坚定不移走中国特色社会主义文化发展道路，全面实施深圳“文化创新发展2020”，打造全球区域文化中心城市和国际文化创意先锋城市，为推动社会主义文化繁荣作出更大贡献。

傅华强调，广东要以本届书博会为契机，进一步抓好图书精品生产，深入开展全民阅读活动，加快出版产业融合发展，为实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供强有力的文化支撑和文化保障。

据悉，本届书博会将持续4天，全国41个展团800余家出版单位参展，展销图书100余万册。