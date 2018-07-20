广东省2018年高校招生录取答疑

广东省教育考试院召开2018年高校招生录取工作新闻通气会，对招生录取相关问题进行了解答。今年招生录取出现了哪些变化？今年具体的投档流程是怎样的？对考生和高校而言有哪些好处？

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）18日，广东省教育考试院召开2018年高校招生录取工作新闻通气会，对招生录取相关问题进行了解答。今年招生录取出现了哪些变化？今年具体的投档流程是怎样的？对考生和高校而言有哪些好处？

一、今年广东高考实行一系列改革后，尤其是本科批次合并后，招生录取出现了哪些变化？

答：今年是我省高考改革力度较大的一年，很多措施已经落地生效，社会反响良好，特别是今年高考改革在志愿填报和高校招生录取工作方面有很多新变化、新情况，进一步增加了考生选择权和升学机会，降低了考生志愿填报风险，提高了招考满意度。归纳起来，主要有四个方面变化：

一是批次安排有新变化。今年起，我省将原第一批本科、第二批本科两个招生录取批次合并为“本科批次”。批次调整合并后，招生录取批次分提前批次、本科批次、专科批次3个录取批次。

二是平行志愿设置和实施有新变化。第一，增加了在本科批次和专科批次平行志愿院校数量，设置一个平行志愿组共15个院校志愿数。第二，增加考生志愿填报的选择权。增加了1个不服从调剂专业志愿，在调剂专业录取时，对该专业毫无兴趣的考生就不会被调剂到该专业录取，更加尊重考生的特长和兴趣。第三，扩大了平行志愿的实施范围，增加了在非军检院校 (含师范、农林、海关、小语种及经批准的本科院校)，艺术类、体育类统考院校（专业），“3+专业技能课程证书”招生中实行平行志愿投档录取。

三是院校招生安排有新变化。主要是增加考生被录取的机会。在提前录取批次方面，第一，在本科提前批新增了教师专项计划。将本科层次卫生专项计划调整到提前批，与教师专项计划同时录取。第二，空军招飞院校与军检院校分开，考生两者都可以填报，增加考生录取机会。在本科录取批次方面，今年我省在普通本科院校文、理类中，为保护高考考生，体现高分高录原则，首次设置高分优先投档线。本科批次录取时分两次投档录取，第一次投高分优先投档线上的考生，待相关院校录取结束后，第二次投本科录取最低分数线上的在库考生。在专科批次录取方面，第一，将专科提前批次安排在本科批次录取结束后专科批次开始前。第二，将专科层次的卫生专项计划安排在艺术类、体育类专科院校录取结束后，普通类专科院校录取开始前投档录取。

四是中职毕业生招生录取形式有新变化。今年，我省首次在韶关学院、韩山师范学院、嘉应学院、广东技术师范学院等4所应用型本科院校安排招生计划200名，开展招收中等职业学校毕业生试点工作，中职毕业生参加3+专业技能课程证书考试，可直接升入4所应用型本科高校相关专业学习，完成招生计划166名，进一步打通了职业教育人才培养的成长通道。

二、今年投档录取过程有了创新，请问一下今年具体的投档流程是怎样的？

答：今年，我省根据高考改革情况，进一步规范了投档流程，层层审核把关，严格把好档案投放关口，确保招生录取工作公平公正。具体流程如下：第一，要按投档原则确定投档批次、考生特征、专业类别、志愿类别、投档比例、招生生源及投档要求；第二，档案组填单人制定投档方案，在录取系统投档管理中填写投档单，确认无误后送投档组长审核；第三，投档组长审核后，由填单人送档案组长审核，档案组长审核无误后，送档案组、技术组分管领导审核，然后送招生办主任审批；第四，技术组将审批后的投档单发送给技术操作员，技术组操作员根据投档单的要求，经反复核对后进行投档；第五，技术组投档后及时告知档案组，然后档案组通知院校阅档。