南科大今年在粤录取155人 超七成来自深圳

今年南科大面向22个省（市、自治区）招收本科生1000余人，全部在提前批次录取。其中在广东录取155名新生，最高分670分，最低分606分，平均成绩在全省位次进入前4000名，超七成考生来自深圳。

记者16日从南方科技大学（以下简称“南科大”）获悉，该校2018年本科招生录取工作结束。今年南科大面向22个省（市、自治区）招收本科生1000余人，全部在提前批次录取。其中在广东录取155名新生，最高分670分，最低分606分，平均成绩在全省位次进入前4000名，超七成考生来自深圳。南科大的录取通知书将于7月20日前全部寄出，新生报到时间则安排在8月16日。

生源质量再次实现提升

今年报考南科大的学生人数超过3.2万，比去年增长20%，再创历史新高。今年是南科大2012年起在全国率先实行“631”综合评价录取选拔模式（即根据高考成绩占60%、学校组织的能力测试成绩占30%、高中学业成绩占10%）后，连续第七年采取该模式选拔优秀考生。校方称，今年南科大录取新生生源质量在前几年持续上升的基础上，再次实现跨越式提升。在部分省份，考生高考成绩进入省理科前1%，部分新生成绩达到省内理科排位前200名，在综合素质和创新能力方面也表现优异。

从高考成绩看，如广西考生成绩达到区（省）理科排名前0.97%，考生平均分达到635.6分，排名广西1941位，其中最高分676分，广西理科排名第121名；最低分619分，高出广西一本线106分。广东、四川、贵州达到前1.1%，安徽达到前1.2%，绝大多数招生省份新生排名省内理科前2%。今年录取的新生中，涌现了一批高考成绩特优的学生，省内理科排位前1000名新生人数比去年增加50%，部分新生成绩达到省内理科排位前200名。

广东是南科大录取考生人数最多的省份，共录取155名新生。据介绍，南科大在广东考生特别是深圳本地考生中受到普遍认可，深圳各重点中学报名人数激增。经过严格筛选，最终111名深圳考生被录取，占广东被录取人数的72%。

学校快速发展支撑创新人才培养

南科大独特的培养模式和高水平师资是吸引高分生源报考的重要原因。据悉，南科大对本科生实行“2+2”培养模式，新生入学前2年不分专业，大三由学生根据兴趣自选专业。南科大对本科生培养以“学分制、书院制、导师制”和“个性化、精英化、国际化”为核心特色，注重教学与科研相结合，大力培养拔尖创新人才。

据了解，南科大借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以理、工、医为主，兼具特色人文社会学科，在本科、硕士、博士层次办学。2018年，南科大成为研究生推免高校，更入选了博士学位授权单位及硕士学位授权单位，获批数学、物理学、生物学、力学4个博士学位授权点，获批7个硕士学位授权点，成为国内最快获得博士学位授权单位的高校，快速完成本硕博人才培养体系。

7月12日，科睿唯安（Clarivate Analytics，原汤森路透知识产权与科技事业部）公布了最新一期ESI排名数据，南科大化学、材料科学两个学科进入ESI全球前1%。