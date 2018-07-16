南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

广东高校新增4个ESI前1%学科

2018-07-16 07:41 来源：南方网 姚瑶
字号减小 字号增大

　　全球学术水平及影响力的重要评价指标ESI12日发布最新数据，广东3所高校新增4个排名全球前1%的学科，其中，中山大学进入ESI前1%学科数达到19个，仅次于北京大学，位居中国内地高校第2位。

　　ESI是当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。根据统计，中国内地共有12所高校新增13个ESI前1%的学科，广东就有3所高校新增4个。

　　在新增名单中，中山大学新增精神病学与心理学学科，使得该校进入ESI前1%学科数达到19个，仅次于北京大学，位居中国内地高校第2位。同时，深圳两所高校表现抢眼，近几年发展迅猛的南方科技大学新增化学和材料科学2个学科，深圳大学新增化学学科。

　　统计ESI中国内地高校前100名数据发现，广东共有7所高校上榜，中山大学跻身全国前十位列第9位，华南理工大学名列19位。此外，南方医科大学（第64位）、暨南大学（第68位）、华南师范大学（第70位）、深圳大学（第85位）、华南农业大学（第86位）都进入全国前100名。

　　值得注意的是，深圳大学在2015年9月ESI实现前1%学科零的突破，不到3年时间，该校前1%学科已经达6个，“深大速度”受到国内外广泛关注。

　　省教育厅有关负责人表示，近年来广东高校科研发展快速，仅2017年就承担国家自然科学基金2719项，比2015年初增长60%。至此，广东高校进入ESI前1%学科总数达到65个。

 
编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
有你吗？今年广东高考79375人高分优先投档…
未来5年广州计划供应住宅用地3225公顷_广…
《财富》中国500强发布 62家粤企入围_广东…
李希马兴瑞率广东省党政代表团赴广西交流…
【世界杯】凯恩：如能夺金靴奖会非常自豪_…
水疗SPA，娱乐养生……流溪河公园泼水节开…
茂名抓获千亿赌博团伙“老大” 只有初中文…
今年上调两次，广州失业保险金标准提高至1…
2比0击败英格兰队夺得季军 欧洲红魔创世界…
7月楼市迎来三个大消息 都会对房价走势产…
推荐

支付宝、微信，不准炒作这个概念！

粤东山区走出世界级艺术泰斗

国航航班紧急下降初步调查结果，涉事机组被停飞、解聘

网红黑色冰激凌在美被禁售！爆卖的“椰子灰”还能吃吗？

为了美，想靠代餐食品减肥？先看完这篇再说！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235