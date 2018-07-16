广东高校新增4个ESI前1%学科

全球学术水平及影响力的重要评价指标ESI12日发布最新数据，广东3所高校新增4个排名全球前1%的学科，其中，中山大学进入ESI前1%学科数达到19个，仅次于北京大学，位居中国内地高校第2位。

全球学术水平及影响力的重要评价指标ESI12日发布最新数据，广东3所高校新增4个排名全球前1%的学科，其中，中山大学进入ESI前1%学科数达到19个，仅次于北京大学，位居中国内地高校第2位。

ESI是当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。根据统计，中国内地共有12所高校新增13个ESI前1%的学科，广东就有3所高校新增4个。

在新增名单中，中山大学新增精神病学与心理学学科，使得该校进入ESI前1%学科数达到19个，仅次于北京大学，位居中国内地高校第2位。同时，深圳两所高校表现抢眼，近几年发展迅猛的南方科技大学新增化学和材料科学2个学科，深圳大学新增化学学科。

统计ESI中国内地高校前100名数据发现，广东共有7所高校上榜，中山大学跻身全国前十位列第9位，华南理工大学名列19位。此外，南方医科大学（第64位）、暨南大学（第68位）、华南师范大学（第70位）、深圳大学（第85位）、华南农业大学（第86位）都进入全国前100名。

值得注意的是，深圳大学在2015年9月ESI实现前1%学科零的突破，不到3年时间，该校前1%学科已经达6个，“深大速度”受到国内外广泛关注。

省教育厅有关负责人表示，近年来广东高校科研发展快速，仅2017年就承担国家自然科学基金2719项，比2015年初增长60%。至此，广东高校进入ESI前1%学科总数达到65个。